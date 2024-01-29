«Известия» выяснили состояние выжившего пилота Falcon 10

Пилот потерпевшего крушение в Афганистане самолета Falcon 10 Дмитрий Беляков остается в реанимации. Об этом в понедельник, 29 января, сообщил «Известиям» источник.

«На утро воскресенья состояние пациента оценивалось как средней степени тяжести, без отрицательной динамики», — сообщил он.

Белякову диагностировали ишемическую болезнь сердца в виде острого инфаркта миокарда, также у пациента появились трофические нарушения стоп из-за обморожения, добавил информатор.

Ранее, 28 января, «Известия» узнали о состоянии экипажа рухнувшего Falcon 10. Члены экипажа в составе двух летчиков и двух медработников во время жесткой посадки получили множественные повреждения.

27 января следователь по особо важным делам Московского СО на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ Мария Трубникова сообщила о том, что у компании «Атлетик-групп», которой принадлежал разбившийся в Афганистане самолет Falcon 10, не было лицензий на международные перелеты и пассажирские перевозки

Об авиакатастрофе в афганской провинции Бадахшан стало известно 21 января. Воздушное судно выполняло санитарный рейс и следовало из Таиланда в Россию. На его борту находились два пилота, два врача, а также супруги Евсюковы.

В результате крушения супруги погибли. Их тела доставят 29 января, сообщили в МИД РФ. Остальные члены экипажа вернулись в Россию 26 января. Позднее сын Евсюковой рассказал, что экипаж перевозил ее из клиники Таиланда в Россию.

В министерстве транспорта Афганистана позже отметили, что самолет не должен был пролетать над территорией страны, но по неизвестной причине отклонился от курса, изменив маршрут.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье, предусматривающей нарушение правил безопасности движения и эксплуатации самолета, повлекшее смерть по неосторожности.