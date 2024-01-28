«Известия» узнали о состоянии экипажа рухнувшего Falcon 10

Состояние прибывших в РФ россиян с рухнувшего в Афганистане Falcon 10 разной степени тяжести. Члены экипажа в составе двух летчиков и двух медработников во время жесткой посадки получили множественные повреждения. Об их состоянии «Известиям» 27 января рассказал информированный источник.

У одного из пилотов, Аркадия Грачева, множественные поверхностные травмы головы, запястья и кисти, а также многочисленные ссадины лица и обеих кистей рук. В Афганистане медики осмотрели его и оказали первую помощь, состояние его здоровья не было тяжелым. По прибытии в Россию его также осмотрели врачи, после чего он отказался от госпитализации, выразив желание наблюдаться в травмпункте.

У врача Павла Попова диагностировали множественные ссадины. Процедуру полного медобследования выполнить не удалось из-за его отказа от госпитализации. Попов решил лечиться амбулаторно.

О состоянии других выживших в авиакатастрофе пока информации нет.

Экипаж разбившегося российского самолета Falcon 10 поначалу проходил лечение в местной больнице имени Сардара Мохаммада Дауд Хана. Афганские врачи оценивали их состояние как стабильное.

27 января следователь по особо важным делам Московского СО на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ Мария Трубникова сообщила о том, что у компании «Атлетик-групп», которой принадлежал разбившийся в Афганистане самолет Falcon 10, не было лицензий на международные перелеты и пассажирские перевозки

Об авиакатастрофе в афганской провинции Бадахшан стало известно 21 января. Судно выполняло санитарный рейс и следовало из Таиланда в Россию. На его борту находились два пилота, два врача, а также супруги Евсюковы.

В результате крушения супруги погибли. Их тела доставят 29 января, сообщили в МИД РФ. Остальные члены экипажа вернулись в Россию 26 января. Позднее сын Евсюковой рассказал, что экипаж перевозил ее из клиники Таиланда в Россию.

В министерстве транспорта Афганистана позже отметили, что самолет не должен был пролетать над территорией страны, но по неизвестной причине отклонился от курса, изменив маршрут.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье, предусматривающей нарушение правил безопасности движения и эксплуатации самолета, повлекшее смерть по неосторожности.