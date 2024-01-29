Четыре человека были ранены в результате обстрелов ВСУ по ДНР

В течение суток на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) получили травмы четверо человек. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений Киева Родион Мирошник в своем Telegram-канале в воскресенье, 28 января.

«За неполные сутки ранения уже получили четыре мирных жителя ДНР. Двое из них пострадали от террористических сбросов боеприпасов с беспилотников. Оба случая произошли сегодня в Донецке», — написал он.

Еще двое мирных жителей пострадали после обстрела Горловки кассетными боеприпасами.

В тот же день в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), проинформировали, что в течение суток ДНР подверглась обстрелам со стороны ВФУ 19 раз. На донецком направлении произошло пять обстрелов, на горловском — 14. Всего же по территории ДНР в течение суток было выпущено 63 единицы боеприпасов.

Ранее, 27 января, представительство ДНР в СЦКК сообщало, что ВФУ 15 раз обстреляли населенные пункты республики в течение суток. Кроме того, поступили сведения о ранении гражданского лица. Повреждено одно жилое домостроение.

Перед этим, 23 января, глава ДНР Денис Пушилин рассказал о гибели трех человек из-за обстрелов республики со стороны ВСУ. Так, в Куйбышевском районе Донецка погиб сотрудник МЧС России по ДНР. В Ясиноватой в результате сброса боеприпаса с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) погибли мужчина 1949 года рождения и женщина 1952 года рождения.

ВСУ ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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