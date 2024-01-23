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Пушилин сообщил о трех погибших в результате обстрелов ДНР ВСУ

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Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин
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В результате обстрелов Донецкой Народной Республики (ДНР) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли три человека. Об этом 23 января сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Три жителя республики сегодня погибли в результате обстрелов со стороны ВФУ, еще 15 человек получили ранения», — говорится в сообщении.

Так, в Куйбышевском районе Донецка погиб сотрудник МЧС России по ДНР, еще один спасатель был ранен. Пострадали семь гражданских лиц.

В Ясиноватой в результате сброса боеприпаса с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) погибли мужчина 1949 г.р. и женщина 1952 г.р. На трассе Донецк – Мариуполь получил ранения мужчина 1970 г.р. В Волновахе в результате взрыва пострадали еще семь человек.

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Ранее в этот день «Известия» показали кадры с места обстрела Дома культуры в Куйбышевском районе Донецка. На них видны следы от пожара и осколков на фасаде, а также разбитые стекла окон. В момент обстрела в здании велся прием граждан у главы администрации района.

21 января ВСУ обстреляли территорию рынка с большим скоплением людей в Кировском районе Донецка. По последним данным, 27 человек погибли, еще 26 пострадали.

В МИД РФ удар ВСУ назвали варварским терактом против мирного населения. Российская сторона категорически осуждает такие действия и призывает международные структуры и правительства стран мира осудить нападение Киева.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также решительно осудил удар ВСУ.

ВСУ ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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