ВФУ за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР
Вооруженные формирования Украины (ВФУ) за прошедшие сутки 15 раз обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики (ДНР), один мирный житель ранен. Об этом 27 января сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
По данным, опубликованным в Telegram-канале представительства, в течение 26 января было зафиксировано 15 фактов вооруженных атак ВФУ: восемь обстрелов на донецком направлении и семь — на горловском. Всего было выпущено 42 единицы различных боеприпасов.
Кроме того, поступили сведения о ранении гражданского лица. Повреждено одно жилое домостроение.
Ранее, 25 января, сообщалось, что в Донецке в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летального аппарата (БПЛА) пострадали два человека. Позже мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что число пострадавших мирных жителей возросло до пяти человек.
В тот же день стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки 25 раз обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики. Было произведено 17 обстрелов на горловском направлении, семь — на донецком и еще один — на ясиноватском. Всего было выпущено 87 боеприпасов. В Донецке пострадал один мужчина 1951 года рождения.
21 января ВСУ обстреляли территорию рынка с большим скоплением людей в Кировском районе Донецка. Информация о последствиях обстрела продолжает поступать. По последним данным, 27 человек стали жертвами этой атаки, еще 25 человек пострадали. Минздрав РФ также сообщил, что 18 человек были госпитализированы, в том числе двое детей.
Спецоперация по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».