Вооруженные формирования Украины (ВФУ) за прошедшие сутки 15 раз обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики (ДНР), один мирный житель ранен. Об этом 27 января сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

По данным, опубликованным в Telegram-канале представительства, в течение 26 января было зафиксировано 15 фактов вооруженных атак ВФУ: восемь обстрелов на донецком направлении и семь — на горловском. Всего было выпущено 42 единицы различных боеприпасов.

Кроме того, поступили сведения о ранении гражданского лица. Повреждено одно жилое домостроение.

Ранее, 25 января, сообщалось, что в Донецке в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летального аппарата (БПЛА) пострадали два человека. Позже мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что число пострадавших мирных жителей возросло до пяти человек.

В тот же день стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки 25 раз обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики. Было произведено 17 обстрелов на горловском направлении, семь — на донецком и еще один — на ясиноватском. Всего было выпущено 87 боеприпасов. В Донецке пострадал один мужчина 1951 года рождения.

21 января ВСУ обстреляли территорию рынка с большим скоплением людей в Кировском районе Донецка. Информация о последствиях обстрела продолжает поступать. По последним данным, 27 человек стали жертвами этой атаки, еще 25 человек пострадали. Минздрав РФ также сообщил, что 18 человек были госпитализированы, в том числе двое детей.

Спецоперация по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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