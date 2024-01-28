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ВФУ за сутки обстреляли территорию ДНР 19 раз и выпустили 63 боеприпаса

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Фото: ТАСС/Ягодкин Дмитрий
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В течение суток Донецкая Народная Республика (ДНР) подверглась обстрелам со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) 19 раз. Об этом сказано в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в ночь на воскресенье, 28 января.

«19 вооруженных атак ВФУ зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки. Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. Повреждений жилых домостроений и объектов гражданской инфраструктуры не зафиксировано», — написано в сообщении.

Также упоминается, что на донецком направлении произошло пять обстрелов, на горловском — 14. Всего же по территории ДНР в течение суток было выпущено 63 единицы боеприпасов.

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Ранее, 27 января, представительство ДНР в СЦКК сообщало, что ВФУ 15 раз обстреляли населенные пункты республики в течение суток. Кроме того, поступили сведения о ранении гражданского лица. Повреждено одно жилое домостроение.

Перед этим, 25 января, сообщалось, что в Донецке в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летального аппарата (БПЛА) пострадали два человека. Позже мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что число пострадавших мирных жителей возросло до пяти человек.

В тот же день стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки 25 раз обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики. Было произведено 17 обстрелов на горловском направлении, семь — на донецком и еще один — на ясиноватском. Всего было выпущено 87 боеприпасов. В Донецке пострадал один мужчина 1951 года рождения.

Спецоперация по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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