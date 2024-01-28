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В Тюмени возбудили уголовное дело после падение девушки в яму с кипятком

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Тюмени девушка попала в яму с кипятком, образовавшуюся в результате обвала асфальта на тротуаре, возбуждено уголовное дело. Об этом 28 января сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

«28 января 2024 года в результате обвала асфальтированного покрытия тротуара вблизи дома, расположенного по улице 50 лет ВЛКСМ в городе Тюмени, 21-летняя девушка упала в образовавшуюся яму с кипятком», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Потерпевшая получила ожоги и была госпитализирована.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса (УК) РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). О ходе расследования будет доложено председателю СК России Александру Бастрыкину.

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Ранее, 16 января, сообщалось, что в Нижнем Новгороде 10 человек получили ожоги в результате повреждения теплосети. Девяти взрослым оказана необходимая медицинская помощь, они пройдут лечение амбулаторно. У пострадавшего ребенка зафиксированы ожоги 2–3% поверхности тела, его оставили в стационаре.

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