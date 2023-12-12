ЧП на теплотрассе: школьники провалились в яму с кипятком
Пятеро школьников получили сильные ожоги, провалившись в яму с кипятком. ЧП произошло в городе Южа Ивановской области из-за размыва грунта. Школьники госпитализированы, им оказывается необходимая помощь. Подробности — в материале «Известий».
Школьники упали в яму с кипятком в Юже: новости, список пострадавших
Пятеро школьников провалились под землю в яму с кипятком в городе Южа Ивановской области. Пострадавшим от 9 до 16 лет, у всех термические ожоги разной степени.
ЧП произошло из-за размыва грунта у теплотрассы утром во вторник, 12 декабря. Дети шли на учебу по улице Пушкина в школу № 2, когда прямо перед ними тротуар над теплотрассой обрушился, и школьники провалились вниз.
Ребята помогли друг другу выбраться и обратились за помощью в школе, сотрудники которой вызвали экстренные службы, передает портал Ivanovonews. По данным Telegram-канала 112, в списке пострадавших пять человек — три мальчика и две девочки. Сильнее всего пострадал 13-летний Ярослав М.: у него обожжено 25% тела. Четверо ребят госпитализированы в ожоговый центр областной детской больницы с ожогами ног первой и второй степени, одна девочка от поездки в больницу отказалась — у нее поражено 3% тела.
Список пострадавших школьников в Юже:
1. Ярослав М., площадь ожога — 25%;
2. Дарья К., площадь ожога — 18%;
3. Илья М., площадь ожога — 12%;
4. Арсений Е., площадь ожога — 12%;
5. Милана К., площадь ожога — 3%.
По данным департамента здравоохранения Ивановской области, дети получили первичную медицинскую помощь, угрозы их жизни нет.
Кто ответит за провал детей в кипяток в Юже
За теплосети на провалившемся участке отвечает ООО «Тепло людям. Южа». Прокуратура организовала проверку. Предварительно установлено, что произошел подмыв грунта рядом с теплотрассой.
Следственными органами СУ СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).
«На место аварии оперативно прибыли службы спасения, ответственные лица и руководство района. Эксплуатируемое имущество теплоснабжения находится в концессии ООО «Тепло людям. Южа». В настоящее время аварийную ситуацию оперативно устраняют сотрудники данной организации», — сообщили в городской администрации.
Место происшествия осматривают следователи и криминалисты, а также представители прокуратуры. У свидетелей ЧП берут показания. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский поручил разобраться в ситуации и оказать всю необходимую помощь пострадавшим школьникам в Юже.
ЧП с детьми из-за падения в системы канализации
Накануне похожее происшествие зафиксировали в Челябинске: восьмилетний мальчик упал в вырытую коммунальщиками на улице яму с кипятком и получил ожоги 45% тела. Ребенок был госпитализирован, ему оказывают необходимую помощь. Как выяснилось, рабочие разрыли участок теплотрассы и не установили ограждения или предупреждающих знаков.
В октябре 14-летний подросток упал в яму с кипятком в Екатеринбурге. Как сообщали СМИ, юноша и его товарищ увидели два канализационных колодца на улице 40-летия Октября, на которых вместо крышек были стеклянные рамы. Школьник встал на раму и провалился в кипяток. По факту ЧП следователи возбудили уголовное дело.
Ранее, 2 сентября, в Уссурийске мальчик упал в открытый люк сетевого колодца и получил ожоги. Его доставили в больницу, где медики определили у него ожоги не менее 20% поверхности тела. После произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).