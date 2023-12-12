ЧП на теплотрассе: школьники провалились в яму с кипятком

Пятеро школьников получили сильные ожоги, провалившись в яму с кипятком. ЧП произошло в городе Южа Ивановской области из-за размыва грунта. Школьники госпитализированы, им оказывается необходимая помощь. Подробности — в материале «Известий».

Школьники упали в яму с кипятком в Юже: новости, список пострадавших

Пятеро школьников провалились под землю в яму с кипятком в городе Южа Ивановской области. Пострадавшим от 9 до 16 лет, у всех термические ожоги разной степени.

ЧП произошло из-за размыва грунта у теплотрассы утром во вторник, 12 декабря. Дети шли на учебу по улице Пушкина в школу № 2, когда прямо перед ними тротуар над теплотрассой обрушился, и школьники провалились вниз.

Ребята помогли друг другу выбраться и обратились за помощью в школе, сотрудники которой вызвали экстренные службы, передает портал Ivanovonews. По данным Telegram-канала 112, в списке пострадавших пять человек — три мальчика и две девочки. Сильнее всего пострадал 13-летний Ярослав М.: у него обожжено 25% тела. Четверо ребят госпитализированы в ожоговый центр областной детской больницы с ожогами ног первой и второй степени, одна девочка от поездки в больницу отказалась — у нее поражено 3% тела.

Фото: Telegram/prok37

Список пострадавших школьников в Юже:

1. Ярослав М., площадь ожога — 25%;

2. Дарья К., площадь ожога — 18%;

3. Илья М., площадь ожога — 12%;

4. Арсений Е., площадь ожога — 12%;

5. Милана К., площадь ожога — 3%.

По данным департамента здравоохранения Ивановской области, дети получили первичную медицинскую помощь, угрозы их жизни нет.

Кто ответит за провал детей в кипяток в Юже

За теплосети на провалившемся участке отвечает ООО «Тепло людям. Южа». Прокуратура организовала проверку. Предварительно установлено, что произошел подмыв грунта рядом с теплотрассой.

Следственными органами СУ СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

Фото: Telegram/su_skr37

«На место аварии оперативно прибыли службы спасения, ответственные лица и руководство района. Эксплуатируемое имущество теплоснабжения находится в концессии ООО «Тепло людям. Южа». В настоящее время аварийную ситуацию оперативно устраняют сотрудники данной организации», — сообщили в городской администрации.

Место происшествия осматривают следователи и криминалисты, а также представители прокуратуры. У свидетелей ЧП берут показания. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский поручил разобраться в ситуации и оказать всю необходимую помощь пострадавшим школьникам в Юже.

ЧП с детьми из-за падения в системы канализации

Накануне похожее происшествие зафиксировали в Челябинске: восьмилетний мальчик упал в вырытую коммунальщиками на улице яму с кипятком и получил ожоги 45% тела. Ребенок был госпитализирован, ему оказывают необходимую помощь. Как выяснилось, рабочие разрыли участок теплотрассы и не установили ограждения или предупреждающих знаков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В октябре 14-летний подросток упал в яму с кипятком в Екатеринбурге. Как сообщали СМИ, юноша и его товарищ увидели два канализационных колодца на улице 40-летия Октября, на которых вместо крышек были стеклянные рамы. Школьник встал на раму и провалился в кипяток. По факту ЧП следователи возбудили уголовное дело.

Ранее, 2 сентября, в Уссурийске мальчик упал в открытый люк сетевого колодца и получил ожоги. Его доставили в больницу, где медики определили у него ожоги не менее 20% поверхности тела. После произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).