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Газовая тревога: в Волгограде произошла утечка хлора

Сильный запах ядовитого вещества утром висел над северной окраиной города
Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
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В одном из районов Волгограда утром 30 ноября произошла крупная утечка хлора на очистных сооружениях. Угрозы для жителей города и персонала организации нет. Подробности происшествия — в материале «Известий».

Крупная утечка хлора в Волгограде: что случилось в ноябре 2023-го

Утром 30 ноября на северной окраине Волгограда произошло ЧП. Из-за крупной утечки хлора на водоочистных сооружениях во всем Тракторозаводском районе ощущался запах хлора. Утечка уже ликвидирована, угрозы жителям нет. После ЧП волгоградцев предупредили о необходимости не открывать окна, чтобы не отравиться ядовитыми испарениями.

Как выяснилось, неисправной оказалась запорная арматура на складе хранения химических реагентов. Наличия хлора за пределами предприятия не зафиксировано, пояснили в администрации района со ссылкой на обслуживающую компанию ООО «Концессии водоснабжения».

На место происшествия оперативно прибыли все экстренные службы, включая службу спасения. Работу водоочистная станция не прекращала, водоснабжение продолжается. К 10:00 мск 30 ноября исправность запорной арматуры на объекте была полностью восстановлена, в компании отметили, что на случай аварий у сотрудников есть отработанный алгоритм действий.

станция
Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок

Проведенные замеры показали, что превышения допустимой концентрации по вредным веществам на территории предприятия и за его пределами нет.

Однако жители района утверждают, что чувствовали ядовитые испарения.

— Запах стоит очень сильный, говорят, что утечка крупная, около тонны разлилось, — рассказали жители Тракторозаводского района изданию «Волгоград онлайн».

На фоне «большой аварии» волгоградцы в общедомовых чатах стали делиться сообщениями с призывами как можно скорее сделать запасы питьевой воды, пишет волгоградское издание «Блокнот». В пресс-службе «Концессий водоснабжения» в оперативном режиме призвали отставить панику и мгновенно опровергли какое-либо возможное отключение воды по городу.

вода
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Администрация Волгограда также подчеркнула, что причин для паники нет и массовую эвакуацию из детсадов и школ рядом с водоочистными сооружениями, о которой писали в чатах, никто не объявлял.

Утечка хлора: что делать

Хлор — опасное химическое вещество яркого желто-зеленого цвета с резким ядовитым запахом. Он тяжелее воздуха и при утечке стелется по низу. Попадая в организм человека, вызывает боли в груди, кашель, рвоту и резь в глазах, нарушение координации движений.

Согласно правилам безопасности, которые каждый школьник изучает на уроках ОБЖ, при утечке хлора прежде всего необходимо защитить дыхательные пути и глаза. Лучше всего будет надеть противогаз или закрыть рот и нос плотной тканью, смоченной водой. На тело также надо накинуть плотную ткань и постараться быстрее покинуть место аварии. Главное — не укрываться от хлора на первых этажах помещений и в подвалах зданий. Покинув зону заражения, стоит избавиться от верхней одежды и принять душ.

хлор
Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

Для защиты от хлора используют промышленные противогазы марок А (коробка коричневого цвета), БКФ (защитного), В (желтого), Г (половина черная, половина желтая), а также гражданские противогазы ГП-5, ГП-7 и детские. Если их нет, можно из подручных средств изготовить ватно-марлевую повязку и смочить ее водой или (лучше) слабым раствором питьевой соды.

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