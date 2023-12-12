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Мать упавшего в яму с кипятком ребенка указала на отсутствие ремонта теплотрассы

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Фото: Telegram/sledcom_press
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Мать одного из детей, которые провалились в яму с кипятком в Юже Ивановской области, рассказала 12 декабря «Известиям» об отсутствии должного ремонта теплотрассы в течение долгого срока.

«На этом месте никогда нет снега, там всегда черно, грязь. Может быть, прорыв этой теплотрассы уже назревал. В 2019 году еще было решение, поездка прокурора к администрации для того, чтобы привести теплотрассу именно на этом месте в надлежащее состояние», — отметила она.

По словам женщины, в утренней темноте заметить провал в земле на этом месте очень сложно, поэтому неудивительно, что в яму упали дети.

Мать ребенка рассказала, что примерно в восемь часов утра довезла сына практически до школы и поехала по служебным делам в Иваново. Мальчику оставалось только перейти дорогу. Вскоре после этого он позвонил ей и рассказал о случившемся.

Со слов ребенка, после падения он пытался попасть в школу, однако сотрудник школьной администрации отправил его домой. Из-за этого мальчику пришлось идти по улице с ожогами и в мокрой одежде. В этот момент он и позвонил матери, после чего родители забрали его на скорой помощи.

В настоящее время ребенок находится в областной клинической больнице в общей палате, добавила женщина. У него диагностированы ожоги 7% тела, или второй степени.

После случившегося с женщиной связывалась глава местного отдела образования, которая приехала после вызова врачей и предложила свою помощь. Кроме того, помочь предложил первый заместитель главы администрации, рассказала мать ребенка.

Женщина добавила, что в момент падения в яму сын не видел других детей. При этом она не удивлена, что из-за расположения места прорыва теплотрассы появились еще пострадавшие.

ЧП на теплотрассе: школьники провалились в яму с кипятком
Дети смогли выбраться сами, их жизни ничто не угрожает

Ранее в этот день в Юже пять школьников пострадали при падении в яму с кипятком. По предварительным данным, на улице Пушкина возле теплотрассы произошел размыв грунта и на тротуаре образовалась яма, в которую упали дети. Одному ребенку оказали амбулаторную помощь, еще четверых эвакуировали в областную детскую клиническую больницу Ивановской области.

Специалисты федерального центра медицины катастроф Минздрава России сообщили, что состояние двоих из пострадавших детей оценивается как средней тяжести.

По факту инцидента следственными органами следственного управления СК РФ по Ивановской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

Позже отец девочки, которая в числе других детей провалилась в яму с кипятком, назвал отношение местных властей к городским проблемам халатным. Он рассказал, что отвозил своего ребенка в школу и высадил у пешеходного перехода, а через пару минут девочка позвонила ему, говоря сквозь слезы.

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