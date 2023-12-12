Врачи оценили состояние детей после падения в яму с кипятком под Иваново

Состояние двоих детей, которые в Ивановской области провалились в яму с кипятком, оценивается как среднетяжелое. Об этом после телемедицинской консультации 12 декабря сообщили специалисты федерального центра медицины катастроф Минздрава России.

«Обсуждается тактика дальнейшего лечения. Состояние двоих детей оценивается как среднетяжелое, двоих — удовлетворительное», — говорится в сообщении ведомства.

В консультации участвовали специалисты Российской детской клинической больницы, НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского и Приволжского исследовательского медицинского университета Минздрава России.

Ранее в этот день в городе Южа Ивановской области пять школьников пострадали при падении в яму с кипятком. По предварительным данным, на улице Пушкина возле теплотрассы произошел размыв грунта и на тротуаре образовалась яма, в которую упали дети. Одному ребенку оказали амбулаторную помощь, еще четверых эвакуировали в Областную детскую клиническую больницу Ивановской области.

По факту инцидента следственными органами следственного управления СК РФ по Ивановской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).