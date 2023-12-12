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Отец упавшей в яму с кипятком девочки обвинил городские власти в халатности

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Фото: РЕН ТВ
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Отец девочки, которая провалилась в яму с кипятком в Юже Ивановской области, назвал халатным отношение местных властей к городским проблемам. Об этом он рассказал 12 декабря «Известиям».

«Таких происшествий я не помню, но могу со своей стороны сказать, что работы у нас ведутся по городу халатно», — сказал Сергей.

Он рассказал, что отвозил своего ребенка в школу и высадил у пешеходного перехода, а через пару минут девочка позвонила ему, говоря при этом сквозь слезы.

«Она, я так понял, в шоке была, объяснить ничего не могла. Я принял решение вернуться и поехал к ребенку. Вернувшись на место происшествия, увидел дочь: она стояла вся сырая и жаловалась на ногу», — рассказал мужчина.

Сергей отвез ребенка в больницу, где его дочери оказали первую помощь. Затем ее отвезли в ожоговый центр областной больницы в Иванове. Он рассказал, что дочери диагностировали ожог II–III степени, она пробудет в госпитале две недели.

ЧП на теплотрассе: школьники провалились в яму с кипятком
Дети смогли выбраться сами, их жизни ничто не угрожает

Ранее в этот день в Юже пять школьников пострадали при падении в яму с кипятком. По предварительным данным, на улице Пушкина возле теплотрассы произошел размыв грунта и на тротуаре образовалась яма, в которую упали дети. Одному ребенку оказали амбулаторную помощь, еще четверых эвакуировали в Областную детскую клиническую больницу Ивановской области.

По факту инцидента следственными органами следственного управления СК РФ по Ивановской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

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