Клей до дна: ученые создали суперсредство для ремонта дорог

Российские ученые нашли способ решения проблемы бездорожья — они изобрели состав, который соединяет в монолит различные виды почв . С его помощью за короткий период из подручных материалов можно соорудить прочное покрытие для перемещения по нему пешеходов и техники . Такое решение пригодится для строительства дорог в удаленных районах и для прокладки временных проездов . Также разработка будет полезна при укреплении берегов и насыпей . В сельском хозяйстве новое связующее поможет в устройстве террас на склонах холмов, которые предотвратят эрозию почв .

Как победить бездорожье

Ученые-материаловеды из Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова разработали клей, который поможет соорудить дорогу из подручного материала . Субстанция соединит в монолитную массу различные виды почв, включая песок, супесь, глину, щебень, камни и растительные остатки . В результате, по словам авторов проекта, за один-два часа на любом участке местности можно обустроить прочное полотно, пригодное для перемещения людей и техники .

Фото: Лаборатория инженерного материаловедения МГУ

— В нашей стране много дорог без покрытия. Но бывает, что из-за одного короткого отрезка, размытого дождем или талыми водами, такая дорога становится непроезжей . В результате прекращается транспортная доступность целых городов и поселков. Наша разработка может решить подобные проблемы , — рассказал руководитель исследований, заведующий лабораторией инженерного материаловедения МГУ, руководитель направления «Биоматериалы» Университета «Сириус» профессор Дмитрий Иванов.

По его словам, весной до трети отечественных дорог без покрытия становятся труднопроходимыми . Это нарушает связность и транспортную доступность многих районов страны.

В России протяженность технических дорог — более 1 млн км , отметил ученый. Они обеспечивают проезд к научным станциям, фермерским хозяйствам, туристическим базам и другим объектам . Также такие трассы сопровождают линии электропередач и нитки газопроводов . Иногда невозможность передвижения по ним может привести к катастрофам.

— Наш клей позволяет строить и ремонтировать дороги минимальными средствами, без привозного материала. Это в разы снижает стоимость работ . При этом расход материала — относительно небольшой, — пояснил Дмитрий Иванов.

Он добавил, что разработка представляет собой растворенные в воде полимерные частицы микронного размера, которые смешивают с грунтом . В результате после высыхания воды образуется плотный блок из сцепленных друг с другом фрагментов почвы . Прочность покрытия будет зависеть от количества связующего и толщины пропитанного им грунта . Например, чтобы оно выдерживало легкий автомобиль, нужно обработать пласт глубиной 40–60 см .

Какая дорога сама исчезнет

Также есть возможность создать и биоразлагаемые полимеры, с помощью которых можно запрограммировать дорогу на определенный срок службы , рассказал ученый. В таких случаях покрытие самостоятельно деградирует, когда надобность в нем исчезнет, а на его месте прорастут семена , добавленные в исходную смесь.

Еще одно преимущество полимера — в том, он не позволяет монолиту впитывать влагу. Поэтому его можно использовать для гидроизоляции при строительстве дорог общего назначения . В целом, по мнению Дмитрия Иванова, разработка имеет множество вариантов применения. Причем их количество растет по мере развития идеи.

Фото: Лаборатория инженерного материаловедения МГУ

— Например, в сельском хозяйстве клей даст возможность формировать террасы на склонах холмов. Их создают в виде ступеней, что предотвращает эрозию почв . В авиации новый состав поможет в скоростном сооружении взлетно-посадочных полос . А в военном деле — обустроить дороги для перемещения войск и техники , — рассказал ученый.

Он подчеркнул, что все компоненты для изготовления клея можно получить из отечественного сырья . Они широкодоступны, и поэтому производить связующее можно в неограниченных количествах . Кроме того, в предложенный состав можно вносить различные добавки, оптимизируя его под конкретные задачи .

Где нужны быстровозводимые дороги

В России много удаленных территорий, где могут быть востребованы альтернативные технологии создания дорожного покрытия , считают эксперты.

— Поселок Мама в Иркутской области находится в удалении от сети автомобильных дорог . Добраться сюда можно только из Иркутска, пролетев 1 тыс. км на самолете, или из поселка Мамакан, преодолев более 100 км по реке . Поэтому завозить сюда строительные материалы — дорогое удовольствие, — рассказал глава администрации поселения Виктор Шпет.

По его словам, при этом в Маме около 4 км искусственного дорожного покрытия. Его необходимо обновлять. Поэтому доставка связующего материала для строительства и ремонта с использованием местного грунта может стать оправданным решением .

Фото: Лаборатория инженерного материаловедения МГУ

— Альтернативный материал способен стать востребованным там, где производство асфальта запрещено. Например, в природоохранной зоне на острове Ольхон на Байкале . Здесь не строят дороги с искусственным покрытием, потому что не успевают привезти горячий асфальт с «большой земли» на пароме . За время пути асфальт попросту застывает, — отметил заведующий кафедрой органической химии Института химических технологий и промышленной экологии Российского государственного университета имени А.Н. Косыгина Дмитрий Кузнецов.

Вместе с тем специалист предположил, что в сфере масштабного дорожного строительства появлению новых материалов будут препятствовать представители так называемого асфальтового лобби — организаций, которые заинтересованы в сохранении консервативных технологий.

В свою очередь, доцент департамента строительства Российского университета дружбы народов имени П. Лумумбы Алексей Маркович отметил, что для эффективного использования нужно проработать способы применения нового состава .

— Если будет разработана экономически эффективная технология склейки в монолитную массу различных видов материалов, то разработка может найти применение при ремонте улично-дорожной сети, устройстве пешеходных зон, создании временных дорог, особенно в малых населенных пунктах , — объяснил специалист.

Вместе с тем эксперты отрасли отметили, что новые технологии в дорожном строительстве нужно внедрять аккуратно и учитывать вопросы безопасности .

— О новом материале сложно что-то сказать без результатов испытаний и опытной эксплуатации. От надежности покрытия зависят жизни и здоровье людей. Поэтому каждое новшество перед внедрением нужно проверять на множество параметров . Например, как материал проявляет себя под нагрузками или при воздействии солнечного света, воды и экстремальных температур, — сказал источник в надзорной организации в сфере строительства дорог.

Фото: Лаборатория инженерного материаловедения МГУ

При этом эксперт отметил, что отрасль не стоит на месте и инновации активно внедряются. В частности, в строительстве дорог используют геосинтетику. Это материал из пластика и минеральных компонентов, который укладывают внутрь асфальтобетона . Разные интересные решения применяют в местах добычи природных ископаемых. Например, композитные наплывные платформы. Их укладывают на водную поверхность или на болото, и затем по ним движется транспорт.

— В настоящее время действует Стратегия развития инновационной деятельности в области дорожного хозяйства на период 2021–2025 годов. Этим документом предусмотрено создание благоприятных условий для развития науки и внедрения новых материалов и технологий , — прокомментировали «Известиям» в пресс-службе Российского дорожного научно-исследовательского института.