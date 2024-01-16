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В Нижнем Новгороде 10 человек получили ожоги из-за прорыва трубы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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В Нижнем Новгороде 10 человек получили ожоги в результате повреждения теплосети, сообщили 16 января в Нижегородском территориальном центре Медицины катастроф.

Повреждение теплосети произошло в центре города на перекрестке улиц Студеной и Славянской. На данный момент место повреждения локализовано, проводятся подготовительные работы для устранения утечки.

«В связи с коммунальной аварией пострадали 10 человек. Все пострадавшие были доставлены в ожоговый центр ПИМУ Минздрава России», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Девяти взрослым оказана необходимая медицинская помощь, они пройдут лечение амбулаторно. У пострадавшего ребенка зафиксированы ожоги 2–3% поверхности тела, он останется в стационаре.

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Ранее, в декабре, в Челябинске восьмилетний мальчик упал в вырытую коммунальщиками на улице яму с кипятком и получил ожоги 45% тела. Источник «Известий» сообщил, что рабочие не установили ограждение или предупреждающие знаки перед ямой. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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