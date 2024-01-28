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Пашинян предложил Азербайджану заключить пакт о ненападении

Пашинян: Ереван предложил Баку заключить пакт о ненападении
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Фото: официальный сайт премьер-министра Республики Армения
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Армения предложила Азербайджану подписать пакт о ненападении в случае, если процесс подписания мирного договора затянется. Об этом 28 января заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян во время своего выступления, посвященного Дню армии.

«Мы предложили Азербайджану ввести механизм взаимного контроля над вооружениями. Также было предложено подписать пакт о ненападении, если окажется, что подписание мирного договора займет больше времени, чем ожидалось», — сказал Пашинян, его слова приводит агентство ARMENPRESS в Telegram-канале.

Он также подчеркнул, что Армения предложила Азербайджану несколько механизмов гарантий безопасности, например зеркальный отвод войск к административным границам Армянской и Азербайджанской ССР.

Пашинян сообщил и о введении системы «добровольно-обязательной» шестимесячной службы в армии для женщин, при которой единоразово получат 1 млн драм (220 тыс. рублей). Кроме того, по его словам, военно-промышленный комплекс (ВПК) Армении имеет беспрецедентный заказ на несколько сотен долларов, а страна продолжает движение по пути реформирования армии.

При этом армянский лидер указал на необходимость диверсифицировать отношения в сфере безопасности, обороны и полностью пересмотреть представления в этой области.

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Ранее, 13 января, премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану подписать соглашение о взаимном контроле над вооружениями. Он указал, что пока что две страны не могут договориться по вопросу заключения мирного договора.

4 января помощник президента Азербайджана, заведующий отделом администрации президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев сообщил, что между Баку и Ереваном достигнут значительный прогресс по тексту мирного договора, но несколько нерешенных вопросов по-прежнему остается. По его мнению, сейчас нет серьезных препятствий для заключения мирного соглашения.

Еще 5 октября 2023 года Пашинян подписал декларацию о признании границ Азербайджана. Она включила в себя и Нагорный Карабах. Это произошло после обострения конфликта в 2023 году, когда минобороны Азербайджана 19 сентября в результате антитеррористических мероприятий взяло под контроль Нагорный Карабах и потребовало полного вывода оттуда армянских военнослужащих.

На следующий день стороны договорились о полном прекращении боевых действий. В конце сентября лидер Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому она прекратила свое существование с 1 января 2024 года.

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