Гендиректор «Известий» Тюлин назвал преступлением нападение на журналистку

Генеральный директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин в воскресенье, 28 января, поблагодарил органы правопорядка за оперативное реагирование на нападение на журналистку «Известий» Наталию Графчикову.

«Хочу поблагодарить все органы правопорядка — МВД, СК, прокуратуру Московской области — за максимально оперативное реагирование на этот возмутительный случай», — заявил он.

Тюлин отметил, что Графчикова неоднократно работала в зоне СВО, является лауреатом Премии правительства, уважаемым корреспондентом, и такая ситуация совершенно недопустима, в первую очередь просто по отношению к женщине.

«Процессуальные решения, безусловно, на стороне правоохранительных органов, но мы надеемся, что все участники этого преступления в ближайшее время понесут наказание. И пусть это станет поучительным примером того, что недопустимо препятствовать работе журналистов, деятельность которых регламентирована законодательством. А нападения на журналистов являются таким же преступлением, как и применение насилия в отношении представителей закона», — заключил он.

На журналистку «Известий» Графчикову напали на мероприятии «Инна Ленд», которое организовала блогер Инна Тлиашинова в подмосковном коттедже в Химках вечером 27 января. Когда журналистка стала задавать вопросы, на съемочную группу было совершено нападение с применением грубой физической силы. Помощники блогера стали требовать, чтобы съемочная группа ушла, оскорбляли, отбирали технику.

После Графчикову выставили за дверь без обуви на мороз, а оператору сломали камеру и отобрали флешку. Один из мужчин оскорблял девушку, отбирал телефон и пытался душить.

В травмпункте у Графчиковой были зафиксированы множественные ссадины и ушибы верхних и нижних конечностей, подозрение на закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Трудоспособность временно потеряна, отмечается в заключении врача.

Сотрудники главного следственного управления СК РФ по Московской области начали доследственную проверку по информации о нападении на журналистку. Отмечается, что проверка проводится в порядке ст. 144–145 УПК РФ.

После посещения следственного отдела Графичикова отметила, что вероятной причиной нападения стал страх организаторов мероприятия перед налоговой службой. По словам журналистки, организаторы семинара уже успели удалить все материалы с флеш-карты и камер видеонаблюдения на территории дома, а также отказались от дачи показаний.

Следователем следственного отдела по городу Химки ГСУ СК России по Московской области 28 января возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.