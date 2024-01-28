В Химках возбуждено уголовное дело после нападения на журналистку «Известий»

Следователем следственного отдела по городу Химки ГСУ СК России по Московской области 28 января возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.

Отмечается, что вечером 27 января 2024 года журналист МИЦ «Известия» совместно с оператором для того, чтобы снять репортаж о том, как устроена российская блогосфера, прибыли в дом в деревне Юрлово городском округе Химки, где проводился семинар известного блогера. Когда они вошли в помещение, к ним подбежали лица из числа участников мероприятия, которые отобрали у них мобильный телефон и видеокамеру, после чего избили их, высказав требование покинуть территорию.

В настоящее время следователями и криминалистами проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям всех лиц.

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