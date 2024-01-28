Несмотря на усилия Запада, Россия сохранит приоритетное положение в освоении Антарктиды. Об этом заявил научный руководитель Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. Он уточнил, что переименование русских названий на континенте не поможет США и их союзникам. Антарктида богата полезными ископаемыми, такими как золото, платина, нефть. Ряд западных стран пытается оспорить право России на экономическое освоение континента, сообщает телеканал «Известия». Наша страна имеет решающее слово в определении судьбы Антарктиды по праву первооткрывателей. Именно российские моряки Михаил Лазарев и Фаддей Беллинсгаузен обнаружили континент 28 января 1820 года.

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