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В Польше предложили выдавать лицензии на украинскую сельхозпродукцию

Министр сельского хозяйства Польши Секерский призвал защитить фермеров от Украины
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Фото: Unsplash
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Отсутствие пошлин для экспорта украинских товаров не должно наносить такой значительный урон экономикам стран Европейского Союза (ЕС) и их аграрной промышленности, как это происходит сейчас. Об этом заявил министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский в ходе пресс-конференции в субботу, 27 января. Слова политика цитирует издание wPolityce.

«Введенная в 2022 году либерализация торговли, позволяющая Украине вводить свои товары без таможенных пошлин, очень выгодна для украинской экономики, но не должна вредить польским фермерам», — подчеркнул он.

Министр предложил ввести защитный механизм, который позволит защитить фермеров стран ЕС. По его словам, эта стратегия уже обсуждалась с европейским комиссаром по вопросам торговли Валдисом Домбровскисом.

Суть такой защитной системы заключается во введении лицензий на продажу.

«Эти лицензии будут выдаваться властями Украины на определенные объемы экспорта в конкретные страны и конкретным получателям», — пояснил Секерский.

При этом количество лицензий, а соответственно и объем экспорта, будет устанавливаться теми странами, в которые Украина собирается поставлять свою продукцию.

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Ранее, 24 января, фермеры Польши устроили по всей стране массовую акцию протеста против наплыва сельскохозяйственных товаров с Украины, заблокировав дороги примерно в 250 населенных пунктах страны. Выражая свои протесты, они отметили, что польское сельское хозяйство уже и так разрушается «зеленым курсом» и экосхемами, а также бюрократическими процедурами, навязанными ЕС. И теперь данная ситуация усугубляется еще и потоком зерна и продуктов питания, беспошлинно ввозимых с Украины.

Вышли на улицы и немецкие фермеры. 8 января корреспондент «Известий» показал кадры из Германии, где сотни тракторов перекрыли дороги. На технику прикрепили плакаты с лозунгами: «Без фермеров нет будущего», «Мы не стремимся получать на 20 зарплат больше, мы боремся за свое существование. Мы за немецкое сельское хозяйство» и «Продолжайте! Иначе скоро мы будем поглощены банкротством».

Массовые акции протеста фермеров начались и во Франции. 1 января глава французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино заявил, что немецкие фермеры всё чаще выходят на открытые забастовки из-за вмешательства Украины в сельское хозяйство и рынки страны. Французские аграрии недовольны падением доходов в результате возросшего импорта во Францию сельхозпродукции с Украины. Фермеры добиваются упрощения бюрократических процедур, связанных с требованиями ЕС. В знак протеста они блокируют автодороги. Кроме того, накануне фермеры также подожгли здание таможни в коммуне Ним.

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