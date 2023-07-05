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Аналитик назвал скромной оценку ЕК затрат ЕС для перехода на зеленую энергетику

Аналитик Юшков назвал скромной оценку затрат ЕС в €700 млрд для перехода на зеленую энергетику
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Для того чтобы Евросоюзу (ЕС) достичь амбициозных целей по полной декарбонизации к 2050 году, переходу на зеленую энергетику, дополнительных ежегодных вложений в размере €700 млрд может быть мало, если учитывать суммарные затраты во всех сегментах экономики и жизни, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. Об этом он рассказал «Известиям» 5 июля.

Накануне агентство Bloomberg написало, что, согласно отчету Еврокомиссии (ЕК), ЕС должен инвестировать дополнительно €700 млрд, если хочет перейти на зеленую энергетику и отказаться полностью от российского топлива.

Юшков объяснил, что энергетический переход означает тотальную электрификацию, то есть всё должно работать от электричества, в том числе должны быть электрическое отопление, электрические автомобили и прочее. В такой ситуации существенно возрастут нагрузки на электросеть, поэтому должны быть серьезные инвестиции в обычную сеть: в странах должны быть более мощные новые подстанции, линии электропередачи и т.д.

«Это огромные инвестиции. И в этом плане обычных даже металлов понадобится очень много. Поэтому, конечно, здесь смотря как подсчитать. И для того чтобы достичь амбициозных целей, которые Евросоюз перед собой ставит по полной декарбонизации вообще к 2050 году, это, может быть, даже маловато, если мы смотрим суммарные затраты во всех сегментах экономики и жизни, для того чтобы достичь энергетического перехода», — сказал аналитик.

Эксперт уточнил, что планирующийся энергетический переход отличается от предыдущих.

«Был много энергопереходов (от дров к углю, от угля к нефти, к газу и прочее). И нам постоянно адепты энергетического перехода (климатологи) говорят, что не надо бояться энергетического перехода, это естественный процесс. Но на самом деле это ложь. Естественным он был в предыдущие энергопереходы, потому что каждый энергоноситель, на который переходили (от дров к углю, например), был более эффективен, чем предыдущий. А здесь мы не видим, чтобы возобновляемая энергетика была более эффективная, чем топливная энергетика», — добавил он.

По его словам, с экономической точки зрения это не более эффективный источник энергии.

«Вот почему так сложно происходит этот энергопереход. <…> Поэтому это очень дорогое удовольствие. Были оценки, что и более триллиона евро нужно ежегодно. Поэтому это (€700 млрд.— Ред.) еще довольно скромные оценки», — заключил Юшков.

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Ранее, 2 марта, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Валерий Андрианов в статье, опубликованной на портале «ИнфоТЭК», выразил мнение, что разрыв энергетического сотрудничества европейских стран с РФ не только больно ударит по карману европейцев, но и поставит под сомнение возможность продолжения «зеленой» политики, направленной на полный отказ от ископаемого топлива.

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