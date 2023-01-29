Эко надолго: зеленая повестка в США превратилась в угрозу для ЕС

С принятия американского Акта о снижении инфляции, предусматривающего вложения в зеленую энергетику и другие отрасли промышленности, прошло уже почти полгода, но он по-прежнему вызывает яростные споры. Главные претензии к Соединенным Штатам предъявляются с другого берега Атлантического океана. Европейцы считают, что акт наносит колоссальный ущерб их экономике, так как предоставляет привилегии американским производителям в ситуации, когда экономика ЕС и так сталкивается сразу с несколькими кризисами. Европа пытается противопоставить этому собственную зеленую стратегию. О том, как зеленая промышленная политика фактически стала вторым изданием протекционизма, — в материале «Известий».

За зеленой ширмой

Закон о снижении инфляции был с немалым трудом принят американским конгрессом в августе прошлого года. Республиканцам не нравилась традиционно зеленая повестка, в то же время было не очень понятно, как очередное повышение государственных расходов поможет снизить инфляцию, в то время как предыдущие являлись прямой ее причиной. Однако одним из факторов, склонивших конгрессменов к двухпартийному консенсусу, стали довольно необычные условия, кардинально отличающие нынешнюю программу от предыдущих зеленых планов. По сути, большая часть пакета размером $370 млрд представляла собой лозунг «Покупай американское», задрапированный в программу инвестиций в защиту окружающей среды.

К примеру, план предлагает субсидию на покупку электромобиля размером $7,5 тыс., но при одном условии: машина должна быть произведена в США, более того, в ее основе должны быть выпущенные в Северной Америке компоненты. Батарея для автомобиля как минимум на 40% должна иметь американское происхождение (или из страны, с которой США имеют договор о свободной торговле), причем год от года эта доля будет увеличиваться. Схожие условия существуют и для домашних солнечных панелей, тепловых насосов и другого потребительского оборудования. Корпорации также получат свои плюшки, например значительные налоговые вычеты при установке ветряных электростанций с американскими компонентами. В целом налоговый режим для компаний, которые захотят заниматься в США проектами, так или иначе связанными с зеленой энергетикой, выглядит по акту весьма благоприятным.

Эко надолго 1 Фото: Global Look Press/dpa/Marco Rauch

В масштабных протекционистских мерах нет в принципе ничего не обычного в последние годы. Лозунг «Покупай американское» появился уже в стимулирующей программе после кризиса 2008 года в США, когда доверие к экономической глобализации и свободной торговле сильно пошатнулось. А начиная с 2017 года администрация Дональда Трампа пошла и на более серьезные шаги. Первым делом уничтожила договор о Транстихоокеанском партнерстве, а затем ввела ряд пошлин, прежде всего в отношении Китая. Некоторые из них впоследствии были сокращены или убраны, но не все.

Поначалу казалось, что это девиация, отклонение от глобалистского курса, организованное президентом-популистом. Но многие эксперты уже тогда видели, что те или иные виды протекционизма будут и дальше активно продвигаться вне зависимости от того, какая партия контролирует Белый дом или конгресс. Схожим образом будут поступать и другие страны.

Протекционизм 2.0

Тем не менее Акт о сокращении инфляции — это принципиально новый уровень. Во-первых, своими масштабами: сразу $370 млрд — сумма огромная. Во-вторых, речь идет уже не просто о пошлинах, а о полноценной промышленной политике, словосочетании, которое с момента принятия «вашингтонского консенсуса» успели уже предать забвению. В-третьих, невероятно ироничной оказалась ситуация, при которой этот протекционизм продали под видом заботы об окружающей среде, хотя политические силы, традиционно делавшие упор на борьбе с потеплением климата, обычно положительно относились к тем или иным аспектам глобализации.

Но деятельность США вызвала возмущение в двойном размере еще и из-за экономического и политического контекста. Будь такая программа принята, скажем, в 2019 году, реакция на нее была бы не настолько острой. Дело в том, что европейские страны, которые потенциально являются в наибольшей степени пострадавшими от американского протекционизма, сейчас переживают один из самых тяжелых экономических вызовов со времен Второй мировой войны.

Эко надолго 2 Фото: Global Look Press/dpa/Sebastian Gollnow

Санкции против России привели к взрывному росту цен на энергоносители в Европе, что, в свою очередь, повлекло за собой убыточность и даже закрытие десятков, если не сотен крупных предприятий, а в конечном счете и заметную деиндустриализацию ЕС. Множество компаний в сложившейся обстановке изъявили желание перенести производство за океан. В условиях весьма щедрых субсидий на самые разнообразные зеленые проекты таких желающих станет еще больше.

Представители американских властей плеснули масла в огонь уже на этой неделе, когда сразу несколько штатов (в частности, Мичиган, Джорджия и Огайо) отрядили команды переговорщиков в Европу с целью разъяснить местным инвесторам все выгоды, проистекающие из нового американского законодательства. Хотя желающих и так хватает: с момента принятия акта компании объявили о строительстве 20 станций возобновляемой энергетики в США, причем половина из них — иностранные инвесторы. К примеру, BMW собирается построить площадку по производству электромобилей в Южной Каролине стоимостью $1,7 млрд.

Естественно, такой ход событий вызвал бурю негодования в Европе, что отчетливо проявилось на экономическом форуме в Давосе. Президент Франции Эммануэль Макрон без обиняков высказал свое мнение о происходящем сенатору от Западной Виргинии Джо Манчину, одной из ключевых фигур, благодаря которой удалось принять законопроект. «Вы вредите моей стране», — заявил американскому политику глава Пятой республики. Премьер-министр Германии Олаф Шольц, в свою очередь, потребовал, чтобы условия закона не приводили к дискриминации немецкого бизнеса.

Эпоха возрождения

На самом деле европейцы немного лукавят. Когда в 2021 году они принимали трансграничный углеродный механизм, который по сути представлял собой импортные пошлины на товары, при выпуске которых в атмосферу выходит слишком много углекислого газа, реакция за рубежом, в том числе и в Северной Америке, была схожей. Сейчас представители ЕС заявляют, что «это другое» (в чем некоторая доля истины есть), но вряд ли это как-то изменит намерения США, которые ясно и понятно выразили желание делать ставку на развитие национального производства, во что бы это не обошлось их иностранным партнерам.

Пока что в ЕС сбиты с толку и не знают, как противодействовать столь агрессивному возрождению промышленной политики за океаном. Мнения разнятся: одни, включая председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, считают, что нужно отвечать ударом на удар. Она предложила, в частности, на время отменить некоторые правила, ограничивающие помощь государства в развитии тех или иных промышленных секторов. Тем самым ЕС планирует предложить свою программу субсидий, которая для эффективности должна не слишком сильно уступать по масштабам американской.

Эко надолго 3 Фото: Global Look Press/dpa/Philipp von Ditfurth

В свою очередь, председательствующая сейчас в ЕС Швеция настаивает, что достойной контрмерой будет проверенное укрепление свободной торговли и общего рынка, а субсидии — это не вариант. Своя позиция есть и у Нидерландов, чей премьер-министр Марк Рютте в принципе не против субсидирования, но возражает против печатания денег для реализации этой программы. В целом можно констатировать, что какого-то плана действий у Европы на данный момент нет.