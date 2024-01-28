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СБУ провела обыски у чиновников минобороны Украины по делу о хищении $40 млн

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Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски и предъявила обвинения служащему минобороны и нескольким подозреваемым в хищении 1,5 млрд гривен (около $40 млн) при закупке минометных снарядов. Пресс-служба СБУ сообщила об этом 27 января в Telegram-канале ведомства.

«По материалам Службы безопасности, пяти фигурантам производства сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные организованной группой»)», — сказано в сообщении.

По версии следствия, в августе 2022 года чиновники заключили контракт на оптовую закупку артиллерийских снарядов с поставщиком вооружений, компанией «Львовский арсенал». Затем минобороны перевело на счет предприятия указанную в договоре сумму, а менеджмент компании перечислил ее часть на баланс иностранной фирмы, которая должна была направить боеприпасы на Украину. Ни один из снарядов по этой сделке так и не дошел до Киева.

Среди подозреваемых — бывший и нынешний руководители департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники минобороны, глава и коммерческий директор компании «Львовский арсенал», их сообщник — представитель иностранной коммерческой структуры.

Один из фигурантов был задержан при попытке выехать за пределы Украины. Он находится под стражей. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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8 января Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило, что на Украине возбуждено уголовное дело о растрате почти 950 млн гривен (около $25 млн) в отношении бывшего заместителя министра обороны и начальника одного из департаментов. Преступление было совершено при закупке бронежилетов для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Случаи коррупции на Украине активно освещаются в СМИ с начала украинского конфликта в феврале 2022 года. Несмотря на заявление президента страны Владимира Зеленского в начале ноября об отсутствии мошенничества среди должностных лиц, аресты продолжаются.

В конце августа 2023 года украинские правоохранители разоблачили троих представителей минобороны, которые при закупке военной амуниции для армии украли около $580 тыс. Среди подозреваемых оказался действующий адвокат минобороны Украины. Все подозреваемые заключили договор между ведомством и поставщиком военной амуниции из Турции на €16 млн.

В декабре 2023 года соучредитель и исполнительный директор Украинского центра действий по борьбе с коррупцией Дарья Каленюк сказала, что власти страны и военное руководство не в состоянии обеспечить ВСУ всем необходимым. Единственной надеждой на сохранение угасающей поддержки западных стран остается полное искоренение коррупции.

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