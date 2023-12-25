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На Украине заявили о неспособности минобороны обеспечить ВСУ

На Украине признали, что минобороны не справляется с оснащением ВСУ
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Соучредитель и исполнительный директор Украинского центра действий по борьбе с коррупцией Дарья Каленюк заявила, что власти страны и военное руководство не в состоянии обеспечить Вооруженные силы Украины (ВСУ).

«Наша армия не оснащена должным образом. Вызов перед страной стоит огромный, и наше государство, особенно министерство обороны, не в состоянии обеспечить армию всем необходимым», — призналась она в беседе с обозревателем Atlantic Дэниелом Блоком.

Отмечается, что для ВСУ единственной надеждой сохранить угасающую поддержку западных стран остается полное искоренение коррупции. При этом Блок выразил мнение, что Киев еще очень далек от достижения этой цели.

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Ранее, 23 декабря, отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос сказал, что ВСУ сталкиваются с серьезными проблемами на купянском направлении в Харьковской области. Он отметил, что киевский режим не может обеспечить армию необходимым количеством натренированных и обученных людей, а также вооружением.

22 декабря бывший главнокомандующий армией США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что страны Запада виноваты в провале контрнаступления. По его словам, они не смогли обеспечить украинскую армию всем необходимым для наступления. ВСУ не хватило военно-воздушной мощи, высокоточного оружия большой дальности и прочей военной техники, добавил генерал.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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