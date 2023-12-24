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Американский генерал обвинил Запад в провале контрнаступления ВСУ

Генерал Бен Ходжес обвинил Запад в провале контрнаступления ВСУ
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Бывший главнокомандующий армией США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес 22 декабря заявил, что страны Запада виноваты в провале контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Я был разочарован тем, что контрнаступление Украины не привело к таким результатам, на которые мы все надеялись. И, честно говоря, к таким результатам, которые я предсказывал. Мы, Запад, потерпели неудачу, а не Украина потерпела неудачу», — сказал он в эфире YouTube-канала Silicon Curtain.

Как указал Ходжес, западные страны не смогли обеспечить украинскую армию всем необходимым для наступления. ВСУ не хватило военно-воздушной мощи, высокоточного оружия большой дальности и прочей военной техники, добавил генерал.

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Ранее в этот день заместитель главного редактора немецкого издания Bild Пауль Ронцхаймер заявил, что представители киевской власти в приватных разговорах признают крах контрнаступления ВСУ.

Тогда же премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что всё оружие мира не поможет Украине победить Россию в военном отношении. Политик добавил, что не верит в военное решение ситуации вокруг конфликта.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк 22 декабря признал, что украинское контрнаступление не дало ожидаемого результата, на который оно было рассчитано.

21 декабря газета Neue Zürcher Zeitung написала, что ВСУ пересматривают военную стратегию на 2024 год на фоне неудачного контрнаступления и недостатка вооружения. Отмечается, что следующий год будет посвящен обороне и сбору новых сил. Новую стратегию журналисты назвали «держись и стой».

В свою очередь, обозреватель агентства Bloomberg Хэл Брэндс заявил, что Украине после провала контрнаступления ее войск и истощения ее ресурсов предстоит ужасный 2024 год. Он подчеркнул, что контрнаступление ВСУ закончилось разочарованием, а силы страны «окровавлены и истощены».

19 декабря министр обороны России Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии ведомства сообщил, что потери ВСУ с начала спецоперации превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными. В ходе всего контрнаступления, начатого 4 июня, киевский режим потерял 159 тыс. военнослужащих, 121 самолет, 23 вертолета, 766 танков и 2348 бронемашин различного класса, уточнил глава Минобороны.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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