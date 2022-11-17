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Захарова высмеяла слова Зеленского об отсутствии коррупции на Украине

Захарова предложила Зеленскому взяться за наркоманов после взяточников
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Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в четверг, 17 ноября, слова украинского лидера Владимира Зеленского об отсутствии коррупции на Украине.

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«Судя по всему, не в них была проблема. Пора браться за наркоманов», — написала она в Telegram.

Ранее в этот день Зеленский заявил в ходе выступления на экономическом форуме агентства Bloomberg, что на Украине больше нет коррупции, передает RT.

«Все коррупционеры уехали. Мы объединены», — цитирует его телеканал «360».

Ранее, 3 ноября, сообщалось, что государственное бюро расследований (ГБР) Украины разоблачило преступную схему, с помощью которой бывший глава государственного предприятия «Укрпатент» и его сообщники под видом закупки бронежилетов для военных присвоили себе государственные средства в размере 250 млн гривен.

В схеме участвовали бывший и.о. госсекретаря министерства экономики, бывшее руководство «Укрпатента», а также руководители одной из благотворительных организаций.

9 сентября сообщалось, что на Украине депутата Верховной рады заподозрили в незаконном обогащении. По версии Нацагентства по предотвращению коррупции, его супруга вывезла из страны более $500 тыс. за время специальной военной операции. При этом, согласно декларации за 2020 год, семья заработала всего 335 тыс. гривен, $10 тыс. и €15 тыс.

В конце августа стало известно, что украинские правоохранители разоблачили троих представителей минобороны, которые при закупке военной амуниции для армии украли около $580 тыс.

16 августа начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков заявил, что США уже выделили $4 млрд Украине на вооружения и планируют передать еще $4,5 млрд. Он отметил, что получаемое Киевом оружие разворовывается и оказывается на черном рынке, где может попасть в руки террористов.

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