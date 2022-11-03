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На Украине раскрыли схему по присвоению 250 млн гривен под закупку бронежилетов

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Фото: РИА Новости/Михаил Маркив
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Государственное бюро расследований (ГБР) Украины разоблачило преступную схему, с помощью которой бывший глава государственного предприятия «Укрпатент» и его сообщники под видом закупки бронежилетов для военных присвоили себе государственные средства в размере 250 млн гривен. Об этом говорится 3 ноября в сообщении бюро в Telegram-канале.

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Отмечается, что в схеме участвовали бывший и.о. госсекретаря министерства экономики, бывшее руководство «Укрпатента», а также руководители одной из благотворительных организаций.

«Деньги перечислялись на волонтерские счета якобы для закупки бронежилетов для военных, но на самом деле разворовывались должностными лицами», — указали в ГБР.

Для того чтобы осуществить воровство, привлеченная к схеме благотворительная организация предоставляла «заведомо ложные сведения и документы о якобы необходимости закупки бронежилетов для Вооруженных сил Украины» (ВСУ). После этого перечисленные средства обналичивались через фиктивные фирмы и участники схемы присваивали их себе.

После раскрытия преступного замысла экс-директору предприятия, его главному бухгалтеру, бывшей чиновнице и главе благотворительной организации предъявлены обвинения по статье «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением», им грозит наказание до 12 лет тюрьмы. При этом экс-директор «Укрпатента» уже успел скрыться за границей.

9 сентября сообщалось, что на Украине депутата Верховной рады заподозрили в незаконном обогащении. По версии Нацагентства по предотвращению коррупции, его супруга вывезла из страны более $500 тыс. за время специальной военной операции. При этом, согласно декларации за 2020 год, семья заработала всего 335 тыс. гривен, $10 тыс. и €15 тыс.

В конце августа стало известно, что украинские правоохранители разоблачили троих представителей минобороны, которые при закупке военной амуниции для армии украли около $580 тыс.

16 августа начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков заявил, что США уже выделили $4 млрд Украине на вооружения и планируют передать еще $4,5 млрд. Он отметил, что получаемое Киевом оружие разворовывается и оказывается на черном рынке, где может попасть в руки террористов.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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