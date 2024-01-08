Экс-замминистра обороны Украины заподозрили в растрате $25 млн

На Украине возбуждено уголовное дело о растрате почти 950 млн гривен (около $25 млн) в отношении бывшего заместителя министра обороны и начальника одного из департаментов. Об этом сообщила пресс-служба украинского Государственного бюро расследований (ГБР).

«Сотрудники ГБР совместно с СБУ сообщили о новом подозрении экс-заместителю министра обороны Украины, бывшему руководителю одного из департаментов МО и бывшему начальнику управления вещевого обеспечения Центрального управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ в <…> растрате почти 950 млн гривен государственных средств», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

Уточняется, что преступление было совершено при закупке бронежилетов для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В 2022 году между минобороны и восточноевропейской компанией был заключен договор на поставку большой партии бронежилетов. Продукция, согласно выводам судебно-баллистических и товароведческих экспертиз, не позволяла использовать их военнослужащими ВСУ по целевому назначению из-за несоответствия стандартам», — указано в сообщении.

В ведомстве добавили, что фигурантам дела доложено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114-1 УК Украины («Препятствование законной деятельности ВСУ») и ч. 5 ст. 191 («Расход чужого имущества путем злоупотребления служебным положением»). Наказание по ним предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет.

Случаи коррупции на Украине активно освещаются в СМИ с начала украинского конфликта в феврале 2022 года. Несмотря на заявление президента Украины Владимира Зеленского в начале ноября 2022 года об отсутствии мошенничества должностными лицами в стране, аналогичные ситуации повторяются.

Так, в конце декабря Печерский районный суд Киева признал виновным бывшего главу Верховного суда Украины Всеволода Князева в незаконном получении подарка стоимостью 906,6 тыс. гривен (около $24 тыс.). До этого, весной, сообщалось, что Князев был задержан за взятку. По информации украинских СМИ, он стал самым высоким по статусу чиновником Украины, которого поймали за этот вид нарушения. Ему было сообщено о подозрении в получении $2,7 млн неправомерной выгоды. Пленум Верховного суда Украины досрочно прекратил полномочия Князева, ему выразили вотум недоверия.

О еще одном случае коррупции стало известно в конце августа. Тогда сообщалось, что украинские правоохранители разоблачили троих представителей минобороны, которые при закупке военной амуниции для армии украли около $580 тыс.