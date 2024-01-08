Реклама
Прямой эфир
Политика
В поддержку самовыдвижения Путина собрано более 1,3 млн подписей
Мир
Кулеба заявил об отсутствии требований союзников о замораживании конфликта с РФ
Армия
ВС РФ нанесли удар ракетным комплексом «Кинжал» по объектам ВПК Украины
Мир
Экс-замминистра обороны Украины заподозрили в растрате $25 млн
Происшествия
Пасечник сообщил о внештатном сходе авиационного боеприпаса в ЛНР
Мир
СМИ указали на тупик в отношениях США и Турции из-за вопроса расширения НАТО
Армия
Пушилин напомнил Зеленскому об успехах России в СВО
Мир
В Киеве заявили об отсутствии плана на случай прекращения финансовой помощи ЕС
Мир
Пленный солдат ВСУ рассказал о массовой мобилизации на Украине алкозависимых
Общество
Более тысячи детей из Белгорода отправят в школьные лагеря в регионах
Мир
СМИ сообщили о повторных взрывах в Кривом Роге и Запорожье
Общество
Пушилин призвал к освобождению исторически русских Одессы и Николаева
Общество
Сдачу нормативов ГТО в российских школах предложили сделать обязательной
Общество
На выставке «Россия» стартовал День Севастополя
Происшествия
В ДТП на Урале пострадали пятеро детей

Экс-замминистра обороны Украины заподозрили в растрате $25 млн

0
Фото: Государственное бюро расследований Украины
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Украине возбуждено уголовное дело о растрате почти 950 млн гривен (около $25 млн) в отношении бывшего заместителя министра обороны и начальника одного из департаментов. Об этом сообщила пресс-служба украинского Государственного бюро расследований (ГБР).

«Сотрудники ГБР совместно с СБУ сообщили о новом подозрении экс-заместителю министра обороны Украины, бывшему руководителю одного из департаментов МО и бывшему начальнику управления вещевого обеспечения Центрального управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ в <…> растрате почти 950 млн гривен государственных средств», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

Уточняется, что преступление было совершено при закупке бронежилетов для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В 2022 году между минобороны и восточноевропейской компанией был заключен договор на поставку большой партии бронежилетов. Продукция, согласно выводам судебно-баллистических и товароведческих экспертиз, не позволяла использовать их военнослужащими ВСУ по целевому назначению из-за несоответствия стандартам», — указано в сообщении.

В ведомстве добавили, что фигурантам дела доложено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114-1 УК Украины («Препятствование законной деятельности ВСУ») и ч. 5 ст. 191 («Расход чужого имущества путем злоупотребления служебным положением»). Наказание по ним предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет.

Невосполнимые траты: Зеленского заподозрили в махинациях с гумпомощью
Конгрессмены требуют расследовать, куда ушли выделенные Киеву деньги

Случаи коррупции на Украине активно освещаются в СМИ с начала украинского конфликта в феврале 2022 года. Несмотря на заявление президента Украины Владимира Зеленского в начале ноября 2022 года об отсутствии мошенничества должностными лицами в стране, аналогичные ситуации повторяются.

Так, в конце декабря Печерский районный суд Киева признал виновным бывшего главу Верховного суда Украины Всеволода Князева в незаконном получении подарка стоимостью 906,6 тыс. гривен (около $24 тыс.). До этого, весной, сообщалось, что Князев был задержан за взятку. По информации украинских СМИ, он стал самым высоким по статусу чиновником Украины, которого поймали за этот вид нарушения. Ему было сообщено о подозрении в получении $2,7 млн неправомерной выгоды. Пленум Верховного суда Украины досрочно прекратил полномочия Князева, ему выразили вотум недоверия.

О еще одном случае коррупции стало известно в конце августа. Тогда сообщалось, что украинские правоохранители разоблачили троих представителей минобороны, которые при закупке военной амуниции для армии украли около $580 тыс.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024