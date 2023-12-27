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Экс-главу Верховного суда Украины признали виновным в незаконном получении подарка

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Yevhen Kotenko
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Печерский районный суд Киева признал виновным бывшего главу Верховного суда Украины Всеволода Князева в незаконном получении подарка. Об этом в среду, 27 декабря, сообщает украинское Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в Telegram-канале.

В публикации отмечается, что суд обязал его оплатить штраф в 2,50 гривен ($68) и конфисковал подарок в 906,6 тыс. гривен (около $24 тыс.). Ведомство напомнило, что, согласно ч. 2 ст. 23 Закона Украины «О предотвращении коррупции», судьям запрещено принимать подарки, стоимость которых превышает два прожиточных минимума для трудоспособных лиц (около 6 тыс. гривен, или $161).

НАПК указало, что Князев нарушил этот запрет, так как получил подарок в виде аренды квартиры в Печерском районе Киева площадью 133 кв. м по цене, существенно ниже минимальной рыночной стоимости аренды жилья.

«На основании договора аренды недвижимого имущества, заключенного в конце 2017 года, судья арендовал квартиру для проживания с ежемесячной платой 1 тыс. гривен ($26,6. — Ред.)», — говорится в публикации.

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15 мая сообщалось, что Князев был задержан за взятку. По информации украинских СМИ, он стал самым высоким по статусу чиновником Украины, которого поймали за этот вид нарушения. Ему было сообщено о подозрении в получении $2,7 млн неправомерной выгоды. Пленум Верховного суда Украины досрочно прекратил полномочия Князева, ему выразили вотум недоверия.

Позднее, 18 мая, высший антикоррупционный суд арестовал экс-главу Верховного суда Украины на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 107 млн гривен ($2,8 млн). Позже суд неоднократно продлевал меру пресечения Князеву в виде содержания под стражей.

Случаи коррупции на Украине активно освещаются в СМИ с начала специальной военной операции (СВО). Несмотря на заявление президента Украины Владимира Зеленского в начале ноября 2022 года об отсутствии мошенничества должностными лицами в стране, аналогичные ситуации повторяются.

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