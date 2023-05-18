Экс-главу Верховного суда Украины арестовали на 60 дней по делу о взятке
Высший антикоррупционный суд арестовал на 60 дней экс-главу Верховного суда Украины Всеволода Князева по делу о взятке. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика страны» 18 мая.
Как сообщается, суд постановил арест на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 107 млн гривен (234 млн рублей). При этом защита Князева, говорится в публикации, будет обжаловать решение по мере пресечения.
Князев был задержан за взятку 15 мая. По информации украинских СМИ, Князев стал самым высоким по статусу чиновником Украины, которого поймали на взятке. Пленум Верховного суда Украины ранее досрочно прекратил полномочия Князева, ему выразили вотум недоверия.
17 мая Князеву было сообщено о подозрении в получении $2,7 млн неправомерной выгоды.