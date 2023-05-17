Реклама
Прямой эфир
Общество
Найдено пророчество Жириновского о будущем России
Экономика
Дольщиков освободят от НДФЛ
Интернет и технологии
Google начнет удалять неактивные аккаунты
Общество
Росгранстрой сообщил о модернизации пункта пропуска в Забайкалье
Мир
Опубликованы кадры экстрадиции из Греции в РФ осужденного на 11 лет за убийство
Экономика
МИД назвал соблюдение российских интересов основой решения по судьбе зерновой сделки
Спорт
Казанский УНИКС впервые победил в баскетбольной Единой лиге ВТБ
Спорт
Теннисист Рублев не прошел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс»
Мир
В офисе Зеленского заявили о нехватке оружия для контрнаступления ВСУ
Мир
NBC узнал об отмене поездки Байдена в Австралию из-за госдолга США
Мир
Эрдоган отметил рекордную явку на выборах президента Турции
Туризм
На сайте Georgian Airways открылась продажа билетов на прямые рейсы в Москву
Мир
В ООН отреагировали на слова главы разведки Украины о терактах против россиян

Главе верховного суда Украины предъявили обвинение в получении неправомерной выгоды

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главе верховного суда Украины Всеволоду Князеву было сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды. Об этом заявил глава специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко.

«16 мая 2023 года руководитель САП лично сообщил о подозрении председателю Верховного суда и адвокату, которых обличили в получении $2,7 млн неправомерной выгоды. Действия лиц квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Там указано, что решается вопрос об обращении в Высший совет правосудия и Высший антикоррупционный суд по данному делу.

Подачка справа: миллионы евро на «помощь Украине» достались мошенникам
Генпрокуратура Эстонии ведет расследование

Ранее, 15 мая, Князев был задержан за взятку. По информации украинских СМИ, Князев стал самым высоким по статусу чиновником Украины, которого поймали на взятке.

Пленум Верховного суда Украины ранее досрочно прекратил полномочия Князева, ему выразили вотум недоверия.

В январе произошли громкие кадровые перестановки в правительстве Украины и администрации президента страны Владимира Зеленского, связанные с коррупционными скандалами. Со своих постов были сняты замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, замминистры развития общин и территорий Иван Лукеря и Вячеслав Негода, а также замминистра социальной политики Виталий Музыченко.

Случаи коррупции на Украине активно освещаются в СМИ с начала спецоперации. Несмотря на заявление Зеленского в начале ноября об отсутствии мошенничества должностными лицами в стране, аналогичные ситуации повторяются.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023