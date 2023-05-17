Главе верховного суда Украины предъявили обвинение в получении неправомерной выгоды

Главе верховного суда Украины Всеволоду Князеву было сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды. Об этом заявил глава специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко.

«16 мая 2023 года руководитель САП лично сообщил о подозрении председателю Верховного суда и адвокату, которых обличили в получении $2,7 млн неправомерной выгоды. Действия лиц квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Там указано, что решается вопрос об обращении в Высший совет правосудия и Высший антикоррупционный суд по данному делу.

Ранее, 15 мая, Князев был задержан за взятку. По информации украинских СМИ, Князев стал самым высоким по статусу чиновником Украины, которого поймали на взятке.

Пленум Верховного суда Украины ранее досрочно прекратил полномочия Князева, ему выразили вотум недоверия.

В январе произошли громкие кадровые перестановки в правительстве Украины и администрации президента страны Владимира Зеленского, связанные с коррупционными скандалами. Со своих постов были сняты замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, замминистры развития общин и территорий Иван Лукеря и Вячеслав Негода, а также замминистра социальной политики Виталий Музыченко.

Случаи коррупции на Украине активно освещаются в СМИ с начала спецоперации. Несмотря на заявление Зеленского в начале ноября об отсутствии мошенничества должностными лицами в стране, аналогичные ситуации повторяются.