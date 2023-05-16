Председателя Верховного суда Украины задержали за взятку в $3 млн

Председатель Верховного суда Украины Всеволод Князев задержан за взятку в размере около $3 млн. Об этом в понедельник, 15 мая, пишет «РБК-Украина» со ссылкой на специализированную антикоррупционую прокуратуру (САП) страны.

«САП и НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) разоблачили масштабную коррупцию в Верховном суде, а именно схему получения неправомерной выгоды руководством и судьями Верховного суда», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас проводятся следственные мероприятия. Детали будут сообщены позже. По информации украинских СМИ, Князев стал самым высоким по статусу чиновником Украины, которого поймали на взятке.

4 апреля в Днепропетровской области Государственное бюро расследований (ГБР) Украины обнаружило склад с ворованными продуктами общим весом 3 т. Уточнялось, что продовольствие предназначалось для украинских военнослужащих.

В начале года директора по связям с общественностью Иностранного легиона Украины Эмеше Файк обвинили в краже лекарств, предназначенных для военных, на сумму $2,5 млн и в хищении пожертвований.

Случаи коррупции на Украине активно освещаются в СМИ с начала СВО. Несмотря на заявление президента Украины Владимира Зеленского в начале ноября об отсутствии мошенничества должностными лицами в стране, аналогичные ситуации повторяются.