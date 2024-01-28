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Чиновников минобороны Украины заподозрили в хищении почти $40 млн

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Чиновников украинского оборонного ведомства заподозрили в хищении 1,5 млн гривен (почти $40 млн), предназначенных на покупку снарядов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об это сообщила в Службе безопасности страны (СБУ) в субботу, 27 января.

«По данным следствия, к сделке причастны бывшие и действующие чиновники МО Украины и руководители аффилированных компаний. Злоумышленники пытались украсть почти 1,5 млрд бюджетных гривен на приобретении 100 тыс. минометных выстрелов для ВСУ», — говорится в Telegram-канале СБУ.

Следственные органы установили, что в августе 2022 года чиновники заключили контракт на оптовую закупку артснарядов с поставщиком вооружений компанией «Львовский арсенал», после чего минобороны перевело на счет предприятия положенную договором сумму, а менеджмент компании перечислил часть на баланс иностранной коммерческой структуры, которая должна была направить боеприпасы на Украину.

Однако ни один из снарядов по этой сделке так и не дошел до Киева. Полученные средства иностранная компания вывела в тень, а оставшаяся на счетах у украинского поставщика сумма осела в одном из столичных банков.

«В результате комплексных мероприятий сотрудники СБУ задокументировали схему хищения государственных средств и установили всех лиц, причастных к сделке», — отмечает пресс-служба украинского ведомства.

Следователи обвинили пятерых злоумышленников в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением в составе организованной группы. В частности, обвинения предъявлены бывшему и нынешнему руководителям департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники минобороны, руководителю и коммерческому директору компании «Львовский арсенал», а также их сообщнику — представителю иностранной коммерческой структуры.

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Ранее, 9 января, глава минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что внутренний аудит, проведенный оборонным ведомством, за короткий временной промежуток выявил нарушений, совершенных сотрудниками, более чем на 10 млрд гривен ($262 млн).

Накануне, 8 января, в украинском Государственном бюро расследований (ГБР) сообщили, что на Украине возбуждено уголовное дело о растрате почти 950 млн гривен (около $25 млн) в отношении бывшего заместителя министра обороны и начальника одного из департаментов. Уточняется, что преступление было совершено при закупке бронежилетов для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Случаи коррупции на Украине активно освещаются в СМИ с начала украинского конфликта в феврале 2022 года. Несмотря на заявление президента Украины Владимира Зеленского в начале ноября 2022 года об отсутствии мошенничества должностными лицами в стране, аналогичные ситуации повторяются.

В конце августа 2023 года сообщалось, что украинские правоохранители разоблачили троих представителей минобороны, которые при закупке военной амуниции для армии украли около $580 тыс.

В декабре соучредитель и исполнительный директор Украинского центра действий по борьбе с коррупцией Дарья Каленюк сказала, что власти страны и военное руководство не в состоянии обеспечить ВСУ всем необходимым. По ее словам, единственной надеждой сохранить угасающую поддержку западных стран для Киева остается полное искоренение коррупции. Бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук также заявил «Известиям», что разворовывание Украины идет в невиданных масштабах.

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