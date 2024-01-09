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Глава минобороны Украины заявил о раскрытии масштабной коррупции в ВСУ

Умеров: проведенный аудит выявил хищения в МО Украины на 10 млрд гривен
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Фото: REUTERS/Alina Smutko
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Внутренний аудит, проведенный министерством обороны Украины, за короткий временной промежуток выявил нарушений, совершенных сотрудниками ведомства, более чем на 10 млрд гривен ($262 млн). Об этом 9 января сообщил глава минобороны Рустем Умеров.

«Уже обнаружили много нарушений — за последние четыре месяца более чем на 10 млрд гривен, совершенных ранее. Жестко реагируем на все случаи. Тесно сотрудничаем с правоохранителями и специальными службами», — написал он на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Кроме того, министр напомнил, что в декабре Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с минобороны ликвидировала мошенническую схему, которая была связана с закупкой боеприпасов для ВСУ почти на 1,5 млрд гривен ($39,3 млн).

«Это то, о чем мы можем говорить публично. Дальше будут еще новости», — отметил Умеров.

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Накануне, 8 января, в украинском Государственном бюро расследований (ГБР) сообщили, что на Украине возбуждено уголовное дело о растрате почти 950 млн гривен (около $25 млн) в отношении бывшего заместителя министра обороны и начальника одного из департаментов. Уточняется, что преступление было совершено при закупке бронежилетов для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Случаи коррупции на Украине активно освещаются в СМИ с начала украинского конфликта в феврале 2022 года. Несмотря на заявление президента Украины Владимира Зеленского в начале ноября 2022 года об отсутствии мошенничества должностными лицами в стране, аналогичные ситуации повторяются.

В конце августа 2023 года сообщалось, что украинские правоохранители разоблачили троих представителей минобороны, которые при закупке военной амуниции для армии украли около $580 тыс.

В декабре соучредитель и исполнительный директор Украинского центра действий по борьбе с коррупцией Дарья Каленюк сказала, что власти страны и военное руководство не в состоянии обеспечить ВСУ всем необходимым. По ее словам, единственной надеждой сохранить угасающую поддержку западных стран для Киева остается полное искоренение коррупции. Бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук также заявил «Известиям», что разворовывание Украины идет в невиданных масштабах.

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