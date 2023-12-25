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Военный эксперт указал на невиданные масштабы коррупции на Украине

Матвийчук: Зеленский и его чиновники разворовывают Украину в невиданных масштабах
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Разворовывание Украины идет в невиданных масштабах. Об этом 25 декабря «Известиям» заявил бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Ранее в этот день соучредитель и исполнительный директор Украинского центра действий по борьбе с коррупцией Дарья Каленюк сказала, что власти страны и военное руководство не в состоянии обеспечить Вооруженные силы Украины (ВСУ). Отмечалось, что для ВСУ единственной надеждой сохранить угасающую поддержку западных стран остается полное искоренение коррупции.

«То, что власть коррумпированная, это еще от [экс-президента Украины Петра] Порошенко идет. Собственно говоря, [нынешний украинский лидер Владимир] Зеленский только усугубил эту ситуацию. Очень много формы, питания, медицинских средств и вооружения проданы налево, разбазарены. На переднем крае дефицит всего этого. Коррупция заключается не только в продаже какого-то имущества — воруются деньги, которые поступают из-за рубежа для армии. Они уходят на другие направления», — сказал Матвийчук.

По мнению эксперта, помимо Зеленского, многие украинские чиновники, особенно высокого ранга, такие как мэр Киева Виталий Кличко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов и другие, тратят предназначенные ВСУ деньги на недвижимость за рубежом.

«То есть распродажа и раскрадывание государства идет в масштабах, доселе еще неизвестных науке и современности», — заключил Матвийчук.

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23 декабря отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос сказал, что ВСУ сталкиваются с серьезными проблемами на купянском направлении в Харьковской области. Он отметил, что киевский режим не может обеспечить армию необходимым количеством натренированных и обученных людей, а также вооружением.

Днем ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что президентству Зеленского положат конец коррумпированные офицеры.

11 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Украина является «оазисом коррупции», а ее президент в настоящее время находится в достаточно сложном положении и начинает надоедать Европе и США.

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