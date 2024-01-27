Девять человек задержали после массовой драки со стрельбой на юге Москвы

В результате массовой драки на Тамбовской улице в Южном административном округе (ЮАО) Москвы, в ходе которой произошла стрельба, были задержаны девять человек. Об этом 27 января сообщает пресс-служба столичного главного управления МВД России.

По информации правоохранителей, участники потасовки арестованы на 15 суток.

«Между группой граждан произошел бытовой конфликт, переросший в потасовку. Принятыми мерами были задержаны девять человек и доставлены в территориальный отдел внутренних дел для проверки на причастность к данному правонарушению. Данных о пострадавших в результате инцидента не поступало», ― сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что в отношении задержанных составлены административные протоколы по статье о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ). Кроме того, по факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»): фигурантам дела может грозить до семи лет лишения свободы.

Сейчас правоохранители проводят следствие, уточняются детали происшествия.

Ранее на этой неделе полицейские Московской области начали проверку по факту конфликта в городском округе Люберцы, в ходе которого могло быть применено оружие. Конфликт произошел вечером 21 января у новостройки на улице Юности. Люди слышали выстрелы у дома вблизи метро «Лухмановская» Некрасовской линии после того, как мужчины повздорили.