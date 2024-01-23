В подмосковных Люберцах проверяют обстоятельства вооруженного конфликта со стрельбой

Полицейские Московской области проводят проверку по факту конфликта в городском округе Люберцы, в ходе которого могло быть применено оружие, сообщили 22 января в Telegram-канале Главного управления МВД РФ по региону.

«В ходе мониторинга сети интернет полицейскими была выявлена видеопубликация, на которой запечатлен конфликт между гражданами, а также слышны звуки, похожие на выстрелы. По данному факту проводится проверка», — сказано в публикации.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают участников инцидента. Их действиям будет дана правовая оценка, а также будет принято решение в соответствии с законодательством.

По данным портала msk1.ru, который ссылается на жильцов ЖК «Люберецкий», конфликт произошел вечером 21 января у новостройки на улице Юности. Люди слышали выстрелы у дома вблизи метро «Лухмановская» Некрасовской линии после того, как мужчины повздорили.

«Драка была 21 января, около 10 вечера. Наша кофейня к этому времени уже не работает, но на следующее утро ко мне приходили сотрудники уголовного розыска, показывали видео драки. Судя по тому, что я видела, на улице находились только мужчины. Был выстрел. Но выстрел только один», — поделилась менеджер кафе на первом этаже одного из домов.

В этот же день в Сети появилось видео того, как посетители одного из ресторанов в Махачкале устроили массовую драку. На кадрах у одного из участников драки в руках нож, и он замахивается им на оппонента, который отбивается подушкой, а после наносит несколько ударов руками.

15 января мужчину избили и зарезали на востоке Москвы. Как сообщили в прокуратуре, в квартире жилого дома на улице Утренней обнаружено тело 48-летнего мужчины с телесными повреждениями в виде ножевого ранения в области шеи.