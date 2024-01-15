Мужчину избили и зарезали на востоке Москвы

Мужчина 48 лет был избит и зарезан на востоке Москвы. Об этом 15 января сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. В распоряжении «Известий» появились кадры с места событий.

«В квартире жилого дома на улице Утренняя обнаружено тело 48-летнего мужчины с телесными повреждениями в виде ножевого ранения в области шеи», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Отмечается, что сотрудники Перовской межрайонной прокуратуры контролируют установку всех обстоятельств произошедшего и координируют работу правоохранительных органов.

Ранее, 31 декабря, сообщалось, что в Екатеринбурге молодой человек получил ножевые ранения, от которых скончался. Полиция установила, что смертельное ранение получил екатеринбуржец 1997 года рождения. После опроса очевидцев и изучения записей с камер был установлен и задержан подозреваемый.