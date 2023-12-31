В Екатеринбурге в канун Нового года из-за перепалки зарезали мужчину

Молодой человек получил ножевые ранения, от которых скончался вечером 31 декабря у торгового центра «Гринвич» в Екатеринбурге, сообщил портал Е1.

По данным полиции, звонок о ЧП был получен в 18:52 (16:52 мск). На место выехали следственно-оперативная группа и медики. Раненого мужчину увезли в больницу, но спасти его не удалось.

Полиция установила, что смертельное ранение получил екатеринбуржец 1997 года рождения. После опроса очевидцев и изучения записей с камер был установлен и задержан подозреваемый в нанесении смертельного ранения. Он дает признательные показания.

«Криминальный эпизод произошел на почве банального словесного оскорбления. Оба — местные жители», — сообщил глава пресс-службы областного МВД Валерий Горелых.

Дело ведут сотрудники следственного отдела по Ленинскому району Екатеринбурга. Как заявил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, выполняются неотложные следственные мероприятия по закреплению доказательств, назначаются необходимые экспертизы, принимаются меры к установлению свидетелей преступления.

Ранее, 10 декабря, в столичной прокуратуре рассказали о конфликте, в результате которого двое мужчин получили ножевые ранения. Перепалка произошла между несколькими мужчинами в торговом центре на Сходненской улице в Москве.