В Москве двое мужчин получили ножевые ранения в ходе драки в ТЦ
Конфликт произошел между несколькими мужчинами в торговом центре на Сходненской улице в Москве. Как сообщили 10 декабря в столичной прокуратуре, в результате двое получили ножевые ранения.
Пострадавших госпитализировали.
В настоящее время Тушинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств конфликта.
Источник «Известий» уточнил, что, предварительно, двое охранников сначала устроили словесную перепалку, а потом подрались с персоналом барбершопа. Как отмечают очевидцы, пострадали два сотрудника барбершопа.
Причины конфликта устанавливаются.
Ранее, 26 ноября, драка со стрельбой произошла в торговом центре «Гринвич» в Екатеринбурге. Как уточняется, двое мужчин поссорились в одном из ресторанов, после чего достали травматические пистолеты и начали перестрелку.