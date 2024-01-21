Посетители одного из ресторанов в Махачкале устроили массовую драку
Посетители одного из ресторанов в Махачкале устроили массовую драку. Кадры инцидента появились в Сети 21 января.
Известно, что конфликт произошел после танца девушки.
На опубликованных кадрах видно, что у одного из участников драки в руках нож и он замахивается им на оппонента, который отбивается подушкой, а после наносит несколько ударов руками.
Дерущихся окружило несколько мужчин, один из которых вступил в схватку с участником драки с ножом, они обменялись ударами, а после безоружный стал бить ногами.
Потом в драку вступило еще несколько мужчин. Некоторые предпринимали попытку разнять конфликтующих. Остальные же посетители ресторана старались в тот момент покинуть заведение.
Ранее, 15 января, мужчину избили и зарезали на востоке Москвы. Как сообщили в прокуратуре, в квартире жилого дома на улице Утренней обнаружено тело 48-летнего мужчины с телесными повреждениями в виде ножевого ранения в области шеи.