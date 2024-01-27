Один из пилотов потерпевшего крушение Falcon 10 находится в реанимации

Один из пилотов потерпевшего крушение в Афганистане самолета Falcon 10 Дмитрий Беляков, находится в реанимации. Об этом 27 января, сообщил источник «Известий».

Уточняется, что он находится в Люберецкой областной больнице. Пока врачи не дают конкретных прогнозов, однако, по их словам, жизни 41-летнего пилота ничего не угрожает.

Ранее в этот день о госпитализации второго пилота судна Аркадия Грачева сообщил его отец по имени Юрий. По его словам, предположительно, находившийся на борту пассажир Анатолий Евсюков какое-то время еще был жив, но погиб под обломками.

Об авиакатастрофе в афганской провинции Бадахшан стало известно 21 января. Судно выполняло санитарный рейс и следовало из Таиланда в Россию. На его борту находились два пилота, два врача, а также супруги Евсюковы. В результате крушения супруги погибли. Их тела доставят 29 января, сообщили в МИД РФ. Остальные члены экипажа вернулись в Россию 26 января. Позднее сын Евсюковой рассказал, что экипаж перевозил ее из клиники Таиланда в Россию.

В министерстве транспорта Афганистана позже отметили, что самолет вовсе не должен был пролетать над территорией страны, но по неизвестной причине отклонился от курса, изменив маршрут.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье, предусматривающей нарушение правил безопасности движения и эксплуатации самолета, повлекшее смерть по неосторожности. В Росавиации заявили, что Falcon 10 зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов РФ и принадлежит ООО «Атлетик-групп» и частному лицу.

Как выяснили «Известия» из реестра на сайте Росавиации, у ООО «Атлетик-групп», по предварительной информации, не было сертификата на выполнение коммерческих воздушных авиаперевозок. Летчики со свидетельствами частных пилотов также не могли управлять самолетом, выполняющим коммерческий рейс.