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Отец выжившего пилота Falcon 10 сообщил о госпитализации сына

Пилот разбившегося в Афганистане Falcon 10 Аркадий Грачев госпитализирован
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Пилот разбившегося в Афганистане самолета Falcon 10 Аркадий Грачев госпитализирован, у него обнаружена травма позвоночника. Об этом в субботу, 27 января, сообщил «Известиям» отец пилота Юрий Грачев.

«Его положили в больницу. Оказывается, у него перелом шейного позвонка и смещение. Он сейчас в больнице находится», — рассказал он.

Среди прочего Юрий Грачев, ссылаясь на слова Аркадия, сообщил, что, предположительно, после авиакатастрофы находившийся на борту пассажир Анатолий Евсюков какое-то время еще был жив. Однако его не смогли достать из-под обломков.

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Самолет Falcon 10 перестал выходить на связь 20 января. На следующий день стало известно о его крушении в горах афганской провинции Бадахшан. В министерстве транспорта Афганистана позже отметили, что самолет вовсе не должен был пролетать над территорией страны, но по неизвестной причине отклонился от курса, изменив маршрут.

Среди находившихся на борту — два пилота, два врача, а также супруги Евсюковы. Перелет был организован в связи с заболеванием женщины. Сын Евсюковой рассказал, что экипаж перевозил ее из клиники Таиланда в Россию. МИД РФ сообщил, что в результате крушения самолета погибли супруги. Четыре члена экипажа были найдены живыми. 26 января выжившие вернулись в Россию.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек»). В Росавиации заявили, что Falcon 10 зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов РФ. Он произведен французской компанией Dassault Aviation в 1978 году и принадлежит ООО «Атлетик-групп», а также частному лицу.

Как выяснили «Известия» из реестра на сайте Росавиации, у ООО «Атлетик-групп», по предварительной информации, не было сертификата на выполнение ни коммерческих воздушных авиаперевозок, ни авиационных работ или свидетельства эксплуатанта авиации общего назначения. Летчики со свидетельствами частных пилотов также не могли управлять самолетом, выполняющим коммерческий рейс.

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