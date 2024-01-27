Компания Trafigura сообщила об отсутствии пострадавших при атаке хуситов на танкер

Компания-оператор Trafigura в субботу, 27 января, сообщила, что при атаке хуситов на нефтетанкер Marlin Luanda в Аденском заливе никто не пострадал.

«По последним данным, пострадавших нет», — цитирует заявление компании «РИА Новости».

Компания также подтвердила произошедшее возгорание на судне.

Ответственность за атаку на судно взяло хуситское движение «Ансар Аллах». Представитель движения тогда сообщил, что было зафиксировано прямое попадание.

Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября 2023 года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов. Белый дом заявил, что атака, совершенная в подконтрольных движению районах страны, имела оборонительный характер. Заместитель министра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи заявил, что США и Великобритания заплатят за нападение.

Стороны продолжают наносить взаимные удары. Так, 22 января сообщалось, что американские и британские войска нанесли новый раунд ударов по объектам хуситов в Йемене. Накануне вечером представитель движения хуситов «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что они нанесли ракетный удар по грузовому судну военно-морских сил США в Аденском заливе у берегов Йемена.

Член политбюро Мухаммад аль-Бухейти в беседе с «Известиями» ранее, 19 января, заявил, что для «Ансар Аллах» прямое противостояние с Западом является лучшим вариантом. Также он указал, что движение наносит удары по кораблям США и Великобритании в Красном море, судоходству других стран в регионе гарантирована безопасность.