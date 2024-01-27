Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол РФ назвал противоречащими здравому смыслу планы США на активы РФ
Мир
Полиция Вашингтона отчиталась о резком росте преступности в городе
Мир
Колумбия отозвала своего посла из Аргентины для консультаций
Происшествия
ВФУ за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР
Мир
Компания Trafigura сообщила об отсутствии пострадавших при атаке хуситов на танкер
Мир
Губернатор Флориды заявил о готовности отправить бойцов Нацгвардии на помощь Техасу
Мир
Байден заявил о готовности принять жесткие меры против нелегальной миграции
Общество
Минобороны РФ запускает специальный раздел на сайте к юбилею освобождения Ленинграда
Мир
США заявили об отсутствии признаков геноцида в секторе Газа
Общество
Синоптики спрогнозировали небольшой снег и до –5 градусов в Москве 27 января
Мир
В посольстве РФ указали на попытки США переписать историю обвинениям в антисемитизме
Общество
ФСБ опубликовала архивные материалы НКВД о зверствах фашистов во время холокоста
Культура
Безрукова наградили на премии «Золотой орел»
Мир
Посол Антонов указал на отсутствие осуждения США инцидента со сбитым Ил-76
Мир
The Telegraph сообщила о планах США разместить ядерное оружие в Великобритании

Компания Trafigura сообщила об отсутствии пострадавших при атаке хуситов на танкер

0
Фото: marinetraffic.com
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания-оператор Trafigura в субботу, 27 января, сообщила, что при атаке хуситов на нефтетанкер Marlin Luanda в Аденском заливе никто не пострадал.

«По последним данным, пострадавших нет», — цитирует заявление компании «РИА Новости».

Компания также подтвердила произошедшее возгорание на судне.

Ответственность за атаку на судно взяло хуситское движение «Ансар Аллах». Представитель движения тогда сообщил, что было зафиксировано прямое попадание.

«Безумие и идиотизм США и Великобритании сыграли против них же самих»
Член политбюро «Ансар Аллах» (хуситы) Мухаммад аль-Бухейти — о потерях выступающей против Йемена коалиции и конце блокады Красного моря

Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября 2023 года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов. Белый дом заявил, что атака, совершенная в подконтрольных движению районах страны, имела оборонительный характер. Заместитель министра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи заявил, что США и Великобритания заплатят за нападение.

Стороны продолжают наносить взаимные удары. Так, 22 января сообщалось, что американские и британские войска нанесли новый раунд ударов по объектам хуситов в Йемене. Накануне вечером представитель движения хуситов «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что они нанесли ракетный удар по грузовому судну военно-морских сил США в Аденском заливе у берегов Йемена.

Член политбюро Мухаммад аль-Бухейти в беседе с «Известиями» ранее, 19 января, заявил, что для «Ансар Аллах» прямое противостояние с Западом является лучшим вариантом. Также он указал, что движение наносит удары по кораблям США и Великобритании в Красном море, судоходству других стран в регионе гарантирована безопасность.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024