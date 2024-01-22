Хуситы заявили о ракетном ударе по грузовому судну ВМС США в Аденском заливе

Хуситы нанесли ракетный удар по грузовому судну военно-морских сил США в Аденском заливе у берегов Йемена. Об этом вечером 22 января заявил военный представитель движения хуситов «Ансар Аллах» Яхья Сариа.

«Военно-морские силы вооруженных сил Йемена провели военную операцию против американского военного грузового судна (Ocean Jazz) в Аденском заливе с использованием противокорабельных ракет», — написал он в Telegram-канале.

Йеменские хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября 2023 года. Они осуществляют атаки в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января США и Великобритания ударили по объектам хуситов. Белый дом заявил, что атака, совершенная в подконтрольных движению районах страны, имела оборонительный характер. Заместитель министра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи заявил, что США и Великобритания заплатят за нападение.

Россия осудила удары США и Великобритании по Йемену и назвала их нелегитимными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала атаку угрозой миру и безопасности.

Стороны продолжают наносить взаимные удары. Так, 19 января военный представитель движения хуситов «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил о нанесении ракетного удара по американскому судну Chem Ranger в Аденском заливе, центральное командование американских вооруженных сил подтвердило эту информацию.

Позднее телеканал Al Masirah сообщил, что объекты хуситов в городе Ходейда в Йемене вновь подверглись ударам США и Великобритании.

В свою очередь, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что силы США нанесли еще три удара по позициям хуситов в Йемене.

Член политбюро Мухаммад аль-Бухейти в беседе с «Известиями» 19 января заявил, что для «Ансар Аллах» прямое противостояние с Западом является лучшим вариантом. Также он указал, что движение атакует корабли США и Великобритании в Красном море, судоходству других стран в регионе гарантирована безопасность.

В ночь на 20 января центральное американское командование сообщило о новом ударе по трем противокорабельным ракетам хуситов в Йемене. Как указали в ведомстве, это сделает международные воды безопасными и надежными для кораблей ВМС США и торговых судов.