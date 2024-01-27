Суд в Нью-Йорке обязал Трампа выплатить $83,3 млн писательнице Кэрролл

Суд присяжных в Нью-Йорке обязал бывшего президента США Дональда Трампа выплатить $83,3 млн писательнице Элизабет Джин Кэрролл, которая ранее обвинила его в изнасиловании и клевете. Об этом 26 января сообщил телеканал CNN.

«Присяжные пришли к выводу, что Трамп должен выплатить Кэрролл компенсацию в размере $18,3 млн — $11 млн на финансирование кампании по восстановлению репутации и $7,3 млн за эмоциональный вред, причиненный публичными заявлениями Трампа в 2019 году. Он также должен выплатить $65 млн в качестве штрафных санкций за злонамеренные действия, сделанные в отношении Кэрролл», — передает издание.

Отмечается, что итоговая сумма в восемь раз превышает ту, что просила женщина в своем первоначальном иске.

Сам Трамп не дождался оглашения приговора и покинул здание суда раньше окончания заседания. После он написал в соцсети Truth Social, что считает решение присяжных по делу писательницы Кэрролл «абсурдным» и намерен обжаловать его.

«Абсолютно смешно! Я полностью не согласен с обоими приговорами и буду обжаловать всю эту охоту на ведьм, направленную [президентом США Джо] Байденом, направленную против меня и Республиканской партии. Наша правовая система вышла из-под контроля и используется как политическое оружие. ЭТО НЕ АМЕРИКА!» — написал он.

Ранее, 16 января, сообщалось, что в федеральном суде Манхэттена в Нью-Йорке начался второй процесс по делу писательницы Элизабет Джин Кэрролл, которая обвиняет экс-президента США Дональда Трампа в домогательствах и клевете. На этот раз истица, выиграв предыдущее судебное заседание, хочет добиться выплаты ей более $10 млн в качестве компенсации и штрафных санкций.

До этого, 7 декабря, Трамп заявил, что проиграл дело о домогательстве к писательнице Кэрролл из-за плохого совета адвоката, который попросил его не присутствовать на заседании. Бывший американский лидер в социальной сети Truth Social написал, что последовал совету защитника, хотя считает его ниже своего достоинства.

Заседание суда по этому делу проходило в Нью-Йорке в мае прошлого года. Трамп не явился в суд лично, хотя допускал в прессе свое появление. В итоге защитник Кэрролл использовал это в своем обращении к присяжным. Трампа признали виновным в сексуальном насилии, совершенном в 1996 году в универмаге на Манхэттене. Его обязали выплатить $5 млн в качестве компенсации и штрафных санкций.

27 июня Трамп подал встречный иск к Кэрролл, обвинив ее в подрыве его репутации заявлениями о том, что тот в 1996 году якобы пытался ее изнасиловать. Согласно заявлению, репутации политика и бизнесмена «нанесен значительный ущерб, что, в свою очередь, привело к чрезмерной сумме убытков».

В сентябре 2023 года американист Малек Дудаков сообщил «Известиям», что рейтинг Трампа растет на фоне судебных разбирательств. 15 января 2024 года стало известно, что Трамп лидирует среди всех претендентов на предварительных выборах кандидата в президенты США от Республиканской партии в штате Айова.