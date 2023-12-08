Трамп обвинил адвоката в плохом совете из-за проигранного дела о домогательстве

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что проиграл дело о домогательстве к писательнице Элизабет Джин Кэрролл из-за плохого совета адвоката. Об этом он рассказал 7 декабря в социальной сети Truth Social.

«Мой адвокат попросил меня не присутствовать [на заседании]: «Это было ниже моего достоинства, и у них нет никакого дела». Это был не очень хороший совет», — написал политик.

Заседание суда по этому делу проходило в Нью-Йорке в мае. Трамп не явился в суд лично, хотя допускал в прессе свое появление. В итоге защитник Кэрролл использовал это в своем обращении к присяжным.

В итоге Трампа признали виновным в сексуальном насилии, совершенном в 1996 году в универмаге на Манхэттене. Его обязали выплатить $5 млн в качестве компенсации и штрафных санкций.

27 июня Трамп подал встречный иск к Кэрролл, обвинив ее в подрыве его репутации заявлениями о том, что тот в 1996 году якобы пытался ее изнасиловать. Согласно заявлению, репутации политика и бизнесмена «нанесен значительный ущерб, что, в свою очередь, привело к чрезмерной сумме убытков».

В сентябре американист Малек Дудаков сообщил «Известиям», что рейтинг Трампа растет на фоне судебных разбирательств. По результатам опросов, проведенных в период с 22 октября по 3 ноября, по уровню поддержки избирателей Трамп опережает действующего президента США Джо Байдена в пяти из шести колеблющихся штатов.

18 ноября суд штата Колорадо постановил, что Трамп причастен к подстрекательствам к штурму Капитолия в 2021 году. Однако, несмотря на это, судьи отмечают, что глава государства в то время не нарушал присягу и может быть допущен к предстоящим выборам президента США.