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В Нью-Йорке начался второй процесс по делу писательницы Кэрролл против Трампа

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Фото: TASS/Zuma
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В федеральном суде Манхэттена в Нью-Йорке начался второй процесс по делу писательницы Элизабет Джин Кэрролл, которая обвиняет экс-президента США Дональда Трампа в домогательствах и клевете. Об этом сообщает 16 января агентство Reuters.

На этот раз истица, выиграв предыдущее судебное заседание, хочет добиться выплаты ей более $10 млн в качестве компенсации и штрафных санкций. В дополнение к тем $5 млн, которые было предписано выплатить экс-президенту после прошлогоднего процесса.

В настоящее время происходит избрание жюри присяжных. Трамп и Кэрролл уже находятся в суде, отмечает агентство.

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До этого, 7 декабря, Трамп заявил, что проиграл дело о домогательстве к писательнице Кэрролл из-за плохого совета адвоката, который попросил его не присутствовать на заседании. Бывший американский лидер в социальной сети Truth Social написал, что последовал совету защитника, хотя считает его ниже своего достоинства.

Заседание суда по этому делу проходило в Нью-Йорке в мае прошлого года. Трамп не явился в суд лично, хотя допускал в прессе свое появление. В итоге защитник Кэрролл использовал это в своем обращении к присяжным. Трампа признали виновным в сексуальном насилии, совершенном в 1996 году в универмаге на Манхэттене. Его обязали выплатить $5 млн в качестве компенсации и штрафных санкций.

27 июня Трамп подал встречный иск к Кэрролл, обвинив ее в подрыве его репутации заявлениями о том, что тот в 1996 году якобы пытался ее изнасиловать. Согласно заявлению, репутации политика и бизнесмена «нанесен значительный ущерб, что, в свою очередь, привело к чрезмерной сумме убытков».

В сентябре 2023 года американист Малек Дудаков сообщил «Известиям», что рейтинг Трампа растет на фоне судебных разбирательств. 15 января 2024 года стало известно, что Трамп лидирует среди всех претендентов на предварительных выборах кандидата в президенты США от Республиканской партии в штате Айова.

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