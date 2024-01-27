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Губернатор Флориды заявил о готовности отправить бойцов Нацгвардии на помощь Техасу

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Фото: REUTERS/Go Nakamura
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Некоторые губернаторы американских штатов, в том числе глава Флориды Рон Десантис, заявили о своей готовности в случае необходимости направить бойцов Национальной гвардии в Техас, чтобы разрешить кризисную ситуацию на американской границе. Об этом 26 января сообщил телеканал Spectrum News.

Отмечается, что к отправке Нацгвардии к границе США и Мексики для защиты от нелегалов призвал бывший американский лидер Дональд Трамп. В ответ на этот призыв губернатор Флориды Рон Десантис заявил о готовности помочь Техасу.

«Если бы Конституция действительно лишила штаты возможности защитить себя от вторжения, она бы вообще не была ратифицирована и Техас никогда бы не присоединился к союзу, когда это произошло. Техас соблюдает закон, в то время как Байден его игнорирует. Флорида продолжит помогать Техасу персоналом и имуществом», — написал Десантис в соцсети X.

Также он объявил во время пресс-конференции 26 января, что Флорида могла бы задействовать больше бойцов Национальной гвардии и гвардии штата для помощи Техасу. В свою очередь, с поддержкой выступил и губернатор Оклахомы Кевин Ститт.

«Оклахома поддерживает Техас», — написал он в своем аккаунте в соцсети X.

Среди других губернаторов, которые повторили аналогичные заявления в социальных сетях, — губернатор Джорджии Брайан Кемп, губернатор Вирджинии Гленн Янгкин и губернатор Южной Дакоты Кристи Ноем.

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12 января Национальная гвардия Техаса запретила агентам федеральной пограничной службы США доступ к участку на границе с Мексикой. Техасская Нацгвардия взяла под контроль парк Шелби в Игл-Пасс, где агенты пограничного патруля держали мигрантов перед отправкой. Техасцы отказывают во въезде сотрудникам федеральной службы и не дают выполнять их обязанности.

The Washington Post написала, что конфликт между Белым домом и администрацией Техаса вызывает всё больше опасений относительно вооруженного противостояния на границе с Мексикой. Политолог Южного методистского университета Кэл Джиллсон заметил, что действия губернатора Техаса Грега Эббота соответствуют его давним стремлениям по ограничению власти федералов в штатах.

Позднее, 23 января, Верховный суд США разрешил федеральным властям снять колючую проволоку, которую установили чиновники штата Техас вдоль некоторых участков границы с Мексикой.

25 января губернаторы-республиканцы от 25 штатов выступили в поддержку губернатора Техаса Грега Эбботта и конституционного права Техаса на самооборону, обвинив президента США Джо Байдена в нежелании защищать американские границы от нелегальных иммигрантов.

26 января власти США потребовали от штата Техас допустить федеральных агентов к участку границы с Мексикой для демонтажа заграждений. Однако вице-губернатор штата Дэн Патрик заявил, что Байден должен «уйти с дороги» силовых органов Техаса и не мешать их усилиям по защите границы с Мексикой. При этом политик отметил, что Техас приветствует любую помощь от других штатов в случае ее правильной организации.

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