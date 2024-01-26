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Водителя автобуса в Петербурге арестовали после наезда на пешеходов

В Петербурге арестовали водителя автобуса, который сбил пятерых пешеходов
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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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В Санкт-Петербурге на два месяца арестовали водителя автобуса, который сбил пятерых пешеходов. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов 26 января.

Следствие полагает, что он проявил «преступное легкомыслие и невнимательность» к дорожной обстановке и ее изменениям. Обвиняемый ехал с небезопасной скоростью, в результате чего потерял контроль над движением автобуса. Также водитель не выдержал необходимый безопасный интервал до края проезжей части и выехал на тротуар, где и сбил пятерых пешеходов.

В результате ДТП трем потерпевшим был причинен тяжкий вред здоровью, сообщили в пресс-службе.

«24 января Содиков был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. 25 января ему было предъявлено обвинение. Вину признал полностью», — уточняется в публикации.

Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав водителю заключение под стражу до 23 марта.

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Ранее в этот же день стало известно, что водитель автобуса, сбивший пешеходов на тротуаре в Санкт-Петербурге, уснул за рулем. На видеозаписи, сделанной в салоне транспорта, показано, что во время движения водитель наклонил голову и перестал управлять машиной. Спустя несколько секунд он резко дернулся и стал энергично крутить руль, пока не остановился. В результате автобус выехал с дороги на тротуар, сбил дорожный знак и наехал на группу пешеходов, в том числе задев их этим знаком.

ДТП произошло 24 января на улице Беринга в районе дома № 38. Рейсовый автобус № 152 выехал на тротуар, на котором находились пешеходы. В результате пострадали пять человек, в числе которых есть ребенок. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии, один — в средней степени тяжести.

В тот день источник «Известий» сообщал, что у водителя автобуса онемела нога, он не справился с управлением. В главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области также сообщили, что, предварительно, причиной ДТП стало состояние здоровья водителя.

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