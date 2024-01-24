В ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге пострадал ребенок
Предварительно, одним из пяти пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом в Санкт-Петербурге является ребенок, он находится в тяжелом состоянии. Об этом 24 января сообщает комитет по здравоохранению города.
«По предварительным данным, пять пострадавших, из них четверо тяжелых, среди них один ребенок», — заявили ТАСС в ведомстве.
На месте происшествия продолжает дежурить скорая помощь.
Инцидент произошел в Санкт-Петербурге ранее в этот день. Автобус сбил пятерых пешеходов на тротуаре на улице Беринга в районе дома 38.